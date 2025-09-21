Küsuf Namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz Güneş Tutulması sırasında ne yapardı? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayetler...

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Küsûf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Hanefîler'e, Hanbelîler'e ve İmam Mâlik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsûf namazı kılınmaz..