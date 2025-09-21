Viral Galeri Viral Liste Küsuf Namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz Güneş Tutulması sırasında ne yapardı? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayetler...

21 Eylül 2025'te gerçekleşecek Güneş tutulması, hem gökyüzünün büyüleyici manzarasına tanıklık etmek isteyenleri hem de bu vesileyle Allah'a yönelmek isteyen Müslümanları heyecanlandırıyor. İslam'da sünnet-i müekkede kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de tutulma esnasında kıldığı Küsuf namazı, bu özel olayla birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve ne zaman eda edilir?

Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:17
Dinimizce güneş ve ay tutulmaları, Allah'ın kudretini hatırlatan ilahi işaretler olarak görülür. Bu özel anlarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), ümmetine namaz kılmayı, dua etmeyi ve istiğfarda bulunmayı tavsiye etmiştir. İşte bu amaçla kılınan namaza Küsuf namazı denir.

KÜSUF NE DEMEKTİR?

Sözlükte "örtmek; kararmak" anlamlarına gelen küsûf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade eder.

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Küsûf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Hanefîler'e, Hanbelîler'e ve İmam Mâlik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsûf namazı kılınmaz..

Bu durumda namaz yerine tesbih, tehlîl ve istiğfar ile meşgul olunur. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Mâlik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsûf namazının zeval vaktinden sonra kılınması câiz değildir. Vaktinde kılınamayan küsûf namazı kazâ edilmez..

NE ZAMAN KILINIR?

Küsuf namazı, güneş tutulmasının başladığı andan tutulma sona erene kadar kılınabilir. Bu süre içinde ister cemaatle ister bireysel olarak namaz eda edilebilir. Seferi olanlar da bu namazı kılabilir. Tutulmanın bitmeden önce tamamlanması tavsiye edilen bu namaz, Allah'a yönelmenin ve O'ndan af dilemenin en güzel vesilelerinden biridir.

