Küsuf Namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz Güneş Tutulması sırasında ne yapardı? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayetler...
21 Eylül 2025'te gerçekleşecek Güneş tutulması, hem gökyüzünün büyüleyici manzarasına tanıklık etmek isteyenleri hem de bu vesileyle Allah'a yönelmek isteyen Müslümanları heyecanlandırıyor. İslam'da sünnet-i müekkede kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de tutulma esnasında kıldığı Küsuf namazı, bu özel olayla birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve ne zaman eda edilir?
