Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte diziye katılan son isim

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Yenilenen hikâyesi ve genişleyen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak deneyimli oyuncu Sevinç Kıranlı katıldı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni dönemde, Kıranlı'nın nasıl bir karakterle ekrana geleceği ise şimdiden büyük bir soru işareti oluşturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 14:14
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni döneme güçlü bir kadro ve yenilenen hikayesiyle girmeye hazırlanıyor. Her sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen diziye, deneyimli oyuncu Sevinç Kıranlı da katıldı.

YENİ SEZON HEYECANI DEVAM EDİYOR

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından Kuruluş, hem hikâyesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezon için hazırlıklar hız kesmeden sürerken, diziye katılan her yeni isim izleyicilerde merak uyandırıyor.

SEVİNÇ KIRANLI HANGİ ROLDE KARŞIMIZA ÇIKACAK?

Daha önce pek çok başarılı projede rol alan Sevinç Kıranlı'nın Kuruluş dizisinde nasıl bir karakteri canlandıracağı şimdiden merak konusu oldu. Yapım ekibi bu konuda şimdilik sessizliğini koruyor ancak yeni sezonda farklı bir hikaye kurgusuyla izleyicilerin karşısına çıkılacağı biliniyor.

ÜNLÜ İSİMLER KADROYA DAHİL OLMUŞTU

Yakın zamanda, diziye katılacak diğer oyuncular da açıklanmıştı.

Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet, Burak Sergen ve Şükrü Özyıldız gibi birbirinden başarılı isimler yeni sezonda Kuruluş kadrosunda yer alacak.

SON DAKİKA