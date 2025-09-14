Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte diziye katılan son isim
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Yenilenen hikâyesi ve genişleyen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak deneyimli oyuncu Sevinç Kıranlı katıldı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni dönemde, Kıranlı'nın nasıl bir karakterle ekrana geleceği ise şimdiden büyük bir soru işareti oluşturdu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 14:14