Kuruluş Orhan yine nefes kesti! Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan, dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk bölümde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:24
OSMAN BEY, ALPLARIN KOMUTANLIĞINI ŞAHİNŞAH BEY'E VERDİ

Orhan Bey'in toya gelmeyişinin ardından Osman Bey, ordu komutanı olarak Şahinşah Bey'i, beylik idaresinde ise Alaeddin Bey'i vekil tayin etti. Şahinşah Bey bu kararla emeline ulaşsa da obada taşlar yerinden oynadı.

KARARLARI HABER ALAN MALHUN HATUN TOYA GİRDİ ADALET ÇAĞRISI YAPTI

Orhan Bey'in azledildiğini duyan Malhun Hatun, toy meclisine katılarak Osman Bey'den söz aldı. Orhan Bey'e yapılanın adil olmadığını savunan Malhun Hatun, "Biriniz dahi Orhan'ın hakkını savunmadınız mı?" sözleriyle hem beyleri hem Şahinşah Bey'in tutumunu açıkça eleştirdi.

OBAYA DÖNEN ORHAN BEY KARARLARI DUYUNCA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Obaya döndüğünde komutanlıktan alındığını öğrenen Orhan Bey, öfkesini bastıramadı. Osman Bey'in otağına girerek, "Yaptığın reva mıdır?" sözleriyle babasına sitem etti. Ancak aldığı cevaplar, onun hayal kırıklığını daha da büyüttü. Obadan ayrılmadan önce Şahinşah ve Alaeddin'le konuşan Orhan Bey, "Bursa sizin, dağlar taşlar bizimdir" diyerek restini çekti.

ORHAN BEY BURSA ZİNDANLARINDA FLAVİUS'LA KARŞI KARŞIYA

Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi. Zindanda hem muhafızlarla hem de Flavius'la çarpışan Orhan Bey, cesur planıyla kaleden sağ çıkmayı başardı.

TEMURTAŞ BEY'İN ÇADIRINDA GERİLİM

Şahinşah, Alaeddin ve Saroz, İlhanlı valisi Temurtaş Bey'in çadırında bir araya geldi. Temurtaş Bey, sert bir çıkış yaparak, "Bu topraklarda biz müsaade ettik diye varsınız!" sözleriyle beyliklere rest çekti. Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey ise geri adım atmadı: Kuşatma devam edecek!

