Kuruluş Orhan yine nefes kesti! Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

TEMURTAŞ BEY'İN ÇADIRINDA GERİLİM

Şahinşah, Alaeddin ve Saroz, İlhanlı valisi Temurtaş Bey'in çadırında bir araya geldi. Temurtaş Bey, sert bir çıkış yaparak, "Bu topraklarda biz müsaade ettik diye varsınız!" sözleriyle beyliklere rest çekti. Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey ise geri adım atmadı: Kuşatma devam edecek!