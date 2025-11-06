Kuruluş Orhan yine nefes kesti! Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi
Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan, dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk bölümde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.
