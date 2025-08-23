Kuruluş dizisine transfer olan Barış Falay kimdir, kaç yaşında? Barış Falay hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Barış Falay Hangi Dizi ve Filmlerde Yer Aldı?

Barış Falay, televizyon kariyerine Aliye dizisinde canlandırdığı "Müco" karakteriyle başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Asıl çıkışını, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinde "Kerpeten Ali" rolüyle yaptı ve hafızalara kazındı. 2011-2012 yıllarında ise Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" karakterine hayat verdi. Bu başarının ardından Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara ve son olarak Ömer dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.