Viral Galeri Viral Liste Kuruluş dizisine transfer olan Barış Falay kimdir, kaç yaşında? Barış Falay hangi dizi ve filmlerde oynadı?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni sezon öncesi güçlü transferiyle gündeme damga vurdu. Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Barış Falay, dizinin yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekran başındaki izleyiciler ise şimdiden "Barış Falay kimdir, aslen nereli, hangi projelerde rol aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte usta oyuncunun hayatı ve merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2025 18:19
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Barış Falay, kariyerindeki başarılı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Hem tiyatro sahnelerinde hem de ekranlarda unutulmaz performanslara imza atan oyuncunun hayatı merak ediliyor. İşte Barış Falay'ın hayatı, yer aldığı diziler ve filmler…

Barış Falay Kimdir?

9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Barış Falay, aslen Balıkesirlidir. Oyuncunun kökeni Bosna, Girit ve Orta Asya'ya kadar uzanmaktadır. 7 Temmuz 2006'da oyuncu Esra Ronabar ile hayatını birleştiren Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" adında bir oğlu vardır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü mezunu olan Falay, sanat hayatına devlet tiyatrolarında adım attı. Ankara Devlet Tiyatrosu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu sahnelerinde Hamlet, Üç Kuruşluk Opera, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi oyunlarda yer aldı.

Barış Falay Hangi Dizi ve Filmlerde Yer Aldı?

Barış Falay, televizyon kariyerine Aliye dizisinde canlandırdığı "Müco" karakteriyle başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Asıl çıkışını, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinde "Kerpeten Ali" rolüyle yaptı ve hafızalara kazındı. 2011-2012 yıllarında ise Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" karakterine hayat verdi. Bu başarının ardından Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara ve son olarak Ömer dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncu, beyazperdede de dikkat çekici projelerde rol aldı. Öne çıkan filmleri şunlardır:

2011 – Ya Sonra
2021 – Sen Ben Lenin
2023 – İyi Adamın 10 Günü

