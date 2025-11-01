Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesti! İstanbul'a nefes olacak Millet Bahçesi açıldı

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak düzenlenen, sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekareye ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde aynı anda 165 bini aşkın kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.