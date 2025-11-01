Viral Galeri Viral Liste Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesti! İstanbul'a nefes olacak Millet Bahçesi açıldı

'İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi' temalı törenle hizmete açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan mekan 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanıyla halkı doğayla buluşturan noktalardan biri olarak hizmet verecek. Açılış için ailesiyle birlikte ellerinde kilimler, katlanan sandalyeler ve yiyeceklerle gelen İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek yeşil alanda keyifli vakit geçirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) daha önce ilk etabı açılan millet bahçesinin tamamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Açılış töreni için bahçeye ailesiyle birlikte ellerinde kilimler, katlanan sandalyeler ve yiyeceklerle gelen İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek yeşil alanda keyifli vakit geçirdi.

Özellikle gençler ve çocuklar top oynayarak alanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar kitap okudu, bazıları arkadaşlarıyla sohbet etti.

Açılışının ardından ilk misafirlerini ağırlayan mekan halkı doğayla buluşturan noktalardan biri olarak dikkati çekiyor.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak düzenlenen, sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekareye ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde aynı anda 165 bini aşkın kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

