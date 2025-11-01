Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesti! İstanbul'a nefes olacak Millet Bahçesi açıldı
'İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi' temalı törenle hizmete açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan mekan 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanıyla halkı doğayla buluşturan noktalardan biri olarak hizmet verecek. Açılış için ailesiyle birlikte ellerinde kilimler, katlanan sandalyeler ve yiyeceklerle gelen İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek yeşil alanda keyifli vakit geçirdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 01.11.2025 17:16