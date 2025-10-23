Kübra'nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Aileden tahliye kararına tepki
Diyarbakır'da 16 yaşındaki C.G.'nin kullandığı amcasına ait otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kübra Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ehliyetsiz sürücü C.G. yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, Kübra'nın ailesi tahliyeye tepki gösterdi.
