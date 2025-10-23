Kübra'nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Aileden tahliye kararına tepki

ARACIN SAATTEKİ HIZI 145,4 KİLOMETRE

18 Haziran'da hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre C.G.'nin 'asli kusurlu', Kübra Sofioğlu'nun 'tali kusurlu' olduğu tespit edildi. Raporda, video kayıtları dikkate alınarak aracın kayıt alanına girdiği bölgede fiziki ölçümler yapıldığı, hız tespitine referans alınacak uzunluğun 20,6 metre olarak belirlendiği, video kaydı dikkate alınarak aracın ölçüm alanına girdiği 0,51 saniyede yapılan hesaplamada araç hızının saatte 145,4 kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Savcı da C.G.'nin 'asli kusurlu' olduğunu belirterek, iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi.