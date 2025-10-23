Viral Galeri Viral Liste Kübra'nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Aileden tahliye kararına tepki

Kübra'nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Aileden tahliye kararına tepki

Diyarbakır'da 16 yaşındaki C.G.'nin kullandığı amcasına ait otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kübra Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ehliyetsiz sürücü C.G. yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, Kübra'nın ailesi tahliyeye tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2025 20:11
Kübra’nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G.'nin kullandığı amcasına ait 21 AGP 252 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kübra Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kübra’nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Ekiplerin incelemesinde, Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Sofioğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz sürücü C.G. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaza ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

Kübra’nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

ARACIN SAATTEKİ HIZI 145,4 KİLOMETRE
18 Haziran'da hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre C.G.'nin 'asli kusurlu', Kübra Sofioğlu'nun 'tali kusurlu' olduğu tespit edildi. Raporda, video kayıtları dikkate alınarak aracın kayıt alanına girdiği bölgede fiziki ölçümler yapıldığı, hız tespitine referans alınacak uzunluğun 20,6 metre olarak belirlendiği, video kaydı dikkate alınarak aracın ölçüm alanına girdiği 0,51 saniyede yapılan hesaplamada araç hızının saatte 145,4 kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Savcı da C.G.'nin 'asli kusurlu' olduğunu belirterek, iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kübra’nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu'na çarptığı, Kübra'nın metrelerce savrulduğu, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Kübra’nın öldüğü feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ
C.G.'nin yargılandığı davanın 2'nci duruşması, Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve C.G. hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık C.G.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

SON DAKİKA