KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
Türkiye genelinde yüz binlerce adayın geleceğini şekillendirecek 2025 KPSS Lisans sınavlarının ardından büyük heyecan başladı. Aylarca süren hazırlık süreci ve yoğun emeklerin ardından adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarını öğrenmek için nefesini tuttu. 2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki sonuç ekranı ne zaman açılacak, puanlar nasıl sorgulanacak? İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:34