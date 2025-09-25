KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aylarca süren hazırlık maratonunun ardından sınavlara katılan yüz binlerce aday, şimdi ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarını tamamlayan adaylar, emeklerinin karşılığını görmek için geri sayıma geçti. Peki KPSS ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?