KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

Türkiye genelinde yüz binlerce adayın geleceğini şekillendirecek 2025 KPSS Lisans sınavlarının ardından büyük heyecan başladı. Aylarca süren hazırlık süreci ve yoğun emeklerin ardından adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarını öğrenmek için nefesini tuttu. 2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki sonuç ekranı ne zaman açılacak, puanlar nasıl sorgulanacak? İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:34
2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aylarca süren hazırlık maratonunun ardından sınavlara katılan yüz binlerce aday, şimdi ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarını tamamlayan adaylar, emeklerinin karşılığını görmek için geri sayıma geçti. Peki KPSS ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci tamamlandı ve gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 26 Haziran'da başlayan başvuru işlemleri 10 Temmuz'da sona ermiş, KPSS oturumları ise 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapıldı.

ÖSYM, 2025 KPSS sonuçlarının 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacağını duyurdu. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi ve mobil uygulaması üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç belgeleri basılı şekilde gönderilmeyecek, yalnızca dijital ortamda erişim sağlanacak.

ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS OTURUMLARINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

2025 KPSS'de alan bilgisi oturumlarına 127 bin 307 aday başvururken, bunlardan 388'i engelli aday oldu. İkinci oturuma ise 51 bin 666 kişi katılım sağladı.

KPSS A GRUBU SONUÇLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. 2027 yılında yapılacak yeni sınav sonrası 2025 sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

