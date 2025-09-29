KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı Atama Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 2025/5 sözleşmeli personel alımı sonuçları resmen açıklandı. 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan tercihler sonucunda 15 bin 247 kadro için yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda hemşire, sağlık teknikeri, fizyoterapist, avukat gibi birçok unvanda atamalar gerçekleştirildi.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI