KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı 2025/5 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını duyurdu. Toplam 15 bin 247 kadro için yapılan yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı ...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:24