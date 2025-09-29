Viral Galeri Viral Liste KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı 2025/5 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını duyurdu. Toplam 15 bin 247 kadro için yapılan yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı ...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.09.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:24
29 Eylül-6 Ekim'de tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve KPSS 2025/5 tercih (atama) sonuçları erişime açıldı.İşte adayların merakla beklediği Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı Atama Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 2025/5 sözleşmeli personel alımı sonuçları resmen açıklandı. 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan tercihler sonucunda 15 bin 247 kadro için yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda hemşire, sağlık teknikeri, fizyoterapist, avukat gibi birçok unvanda atamalar gerçekleştirildi.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI

KADRO DAĞILIMLARI

En Çok Alım Yapılan Kadrolar

Hemşire: 6.445

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 1.809

Tıbbi Sekreter: 1.370

Röntgen Sağlık Teknikeri: 917

Ebe: 805

Büro Personeli: 290

Sağlık Meslekleri (Lisans)

Hemşire: 6.445

Ebe: 805

Fizyoterapist: 133

Diyetisyen: 116

Psikolog: 63

Klinik Psikolog: 60

Sosyal Çalışmacı: 76

Dil ve Konuşma Terapisti: 45

Çocuk Gelişimcisi: 102

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 27

Gerontolog: 8

Sağlık Fizikçisi: 12

Sağlık Teknikerleri (Önlisans)

İlk ve Acil Yardım: 1.809

Tıbbi Sekreter: 1.370

Röntgen: 917

Laboratuvar: 439

Ağız ve Diş Sağlığı: 303

Diyaliz: 233

Anestezi: 166

Eczane: 139

Elektronörofizyoloji: 135

Çevre Sağlığı: 129

Fizik Tedavi: 120

Patolojik Anatomi: 79

Odyometri: 58

Ortopedi: 29

Evde Bakım: 28

Yaşlı Bakım: 27

Nükleer Tıp: 36

Optisyen: 17

Podolog: 6

Radyoterapi: 8

Diş Protez: 10

İş ve Uğraşı Terapisi: 10

