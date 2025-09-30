Viral Galeri Viral Liste KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?

KOSGEB'in 2025 yılı 3. dönem İş Geliştirme Desteği başvuruları başladı. KOSGEB, yeni iş kuracaklara 1,5 milyon TL'ye varan finansman desteği sunuyor. Hangi sektörleri kapsayacağı ve aranan şartlar merak ediliyor. Peki kimler başvurabilecek, hangi sektörleri kapsıyor, destek ödemeleri nasıl yapılacak? İşte başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 16:59
Türkiye'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve işletmelerin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla KOSGEB, Girişimci Destek Programı başvurularını başlattı. İş kurmak isteyenlere 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli finansman sağlanacak. Genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakınları için ek destekler de program kapsamında yer alıyor. Peki İş Geliştirme Desteği'nden kimler faydalanabilir, şartlar neler, son başvuru tarihi ne zaman?

KOSGEB Başvuru Tarihi Belli Oldu

KOSGEB'in 2025 yılı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı

2025'in ilk iki döneminde programa rekor başvuru yapıldı. Girişimci Destek Programı'na 1. dönemde 3.164 girişimci başvurdu, 559 projeye 820 milyon TL destek sağlandı.

2. dönemde ise 3.361 girişimci başvurdu, 568 projeye 800 milyon TL destek verildi. Toplamda, 1.127 proje için 1 milyar 620 milyon TL destek onaylandı.

Başvuru Şartları Neler?

Program kapsamında girişimcilere, 1,5 milyon TL'ye kadar %80 oranında geri ödemeli finansman sağlanıyor. Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için üst limit 150 bin TL artırılıyor. Destek kapsamında karşılanabilecek giderler ise şunlar:

