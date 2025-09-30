KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve işletmelerin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla KOSGEB, Girişimci Destek Programı başvurularını başlattı. İş kurmak isteyenlere 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli finansman sağlanacak. Genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakınları için ek destekler de program kapsamında yer alıyor. Peki İş Geliştirme Desteği'nden kimler faydalanabilir, şartlar neler, son başvuru tarihi ne zaman?