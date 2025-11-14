Kış yüzünü gösteriyor, o saatte karla karışık yağmur geliyor! MGM’den 6 ile sarı kodlu uyarı: Ordu, Giresun, Sivas…

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugünden itibaren ülke genelinde bulutlanma artacak, yağışlar ise özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetlenecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece birden düşmesiyle birlikte 1200 metre üzerindeki rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor. İşte MGM'den 5 günlük harita ve hava durumu raporu…