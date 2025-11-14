Viral Galeri Viral Liste Kış yüzünü gösteriyor, o saatte karla karışık yağmur geliyor! MGM’den 6 ile sarı kodlu uyarı: Ordu, Giresun, Sivas…

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıklar bugün itibarıyla düşerken, öğle saatlerinden sonra 1200 metre üzeri bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. 6 il için sarı kodlu alarm verildi. Peki yağışlar hangi bölgelerde şiddetlenecek? Hangi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak? İşte 14 Kasım MGM hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 09:13
Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugünden itibaren ülke genelinde bulutlanma artacak, yağışlar ise özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetlenecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece birden düşmesiyle birlikte 1200 metre üzerindeki rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor. İşte MGM'den 5 günlük harita ve hava durumu raporu…

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

SULU KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek rakımlı alanlarda yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Meteoroloji, yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceğini bildiriyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece arasında düşüş bekleniyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevcut seviyelerini koruyacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerinden, doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgesinde rüzgarın hızının artarak 40–60 km/saat aralığında kuvvetli şekilde etkili olacağı bildiriliyor.

