Kış yüzünü gösteriyor, o saatte karla karışık yağmur geliyor! MGM’den 6 ile sarı kodlu uyarı: Ordu, Giresun, Sivas…
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıklar bugün itibarıyla düşerken, öğle saatlerinden sonra 1200 metre üzeri bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. 6 il için sarı kodlu alarm verildi. Peki yağışlar hangi bölgelerde şiddetlenecek? Hangi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak? İşte 14 Kasım MGM hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 09:13