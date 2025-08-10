Viral Galeri Viral Liste Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir? 

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı başvuruları yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bu destek, maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının eğitim araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ekranı aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki bu yıl kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:00
2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar 8 Eylül 2025'te açılacak. Ders araç-gereçlerini karşılamakta zorluk çeken öğrenciler için sağlanan bu maddi destek, eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala gündemde yerini aldı.

Eğitim Öğretim Yardımı Nedir?

Kırtasiye yardımı, eğitim öğretim yardımı kapsamında yer alıyor ve yılda yalnızca bir kez veriliyor. Başvuru şartı aranmadan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sistemlerinden öğrenim durumu tespit edilen hak sahiplerine otomatik olarak ödeniyor. Böylece, yardıma ihtiyacı olan öğrenciler kolaylıkla destekten faydalanabiliyor.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmak zorunda değil. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Yardım ödemeleri 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında toplu olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Başvuru süreci hızlı ve pratik şekilde tamamlanabiliyor.

Kırtasiye Yardımı Kimlere Veriliyor?

Bu maddi destek, belirli kriterleri taşıyan öğrencilere yönelik olarak hazırlanıyor. Yardım kapsamına giren gruplar şunlar:

📌Vazife veya harp malullüğü aylığı alan öğrenciler,

📌2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamındaki erbaş, er, güvenlik korucusu ve sivillerin çocukları,

📌Aylık bağlanmaksızın görev değişikliğiyle çalışmaya devam eden maluller ile aylıkları kesilenler,

📌Terör eylemlerinde hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hale gelen sivil şehit ve gazilerin çocukları ve kendileri.

Bu kapsamda bulunan öğrenciler, maddi desteği alarak eğitimlerine daha rahat odaklanabiliyor.

