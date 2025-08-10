Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir? 

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmak zorunda değil. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Yardım ödemeleri 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında toplu olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Başvuru süreci hızlı ve pratik şekilde tamamlanabiliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!