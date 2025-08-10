Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir?
2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı başvuruları yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bu destek, maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının eğitim araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ekranı aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki bu yıl kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek? İşte başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:00