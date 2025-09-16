Kevser öğretmen neden öldü? Özel hastanede ihmal iddiası | "Büyük bir rahatsızlığı yoktu"
Ankara'da kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, özel hastanede safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Geçen yıl evlenen ve 2 aylık bebeği olan Kevser Çuhadar'ın ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle ameliyatı gerçekleştiren Doktor A.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nihat Çuhadar ise eşi Kevser'in büyük bir rahatsızlığı olmadığını söyleyerek, "2 aylık çocuğumuz var. Annesiz kaldı. Hastaneden ve doktordan şikayetçiyiz. Hastanenin kapatılmasını istiyorum. Doktorun da ceza almasını istiyorum. Başka bebekler annesiz kalmasın diye doktorluktan alınmasını istiyorum." dedi.
