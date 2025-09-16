Kevser öğretmen neden öldü? Özel hastanede ihmal iddiası | "Büyük bir rahatsızlığı yoktu"

O gece çocuğum hiç ayılmadı. Doktor tomografi istemiş. Ondan sonra doktor, 'Ben bir şey göremedim, açık ameliyat yapacağım' dedi. Biz, 'Hocam, Ankara'ya götürelim' dedik. O da, 'Ankara'ya götürürseniz tehlikeli olur, iç kanaması var, ben Ankara'dan bir doktor arkadaşı çağıracağım' dedi. Bizi inandırdılar, ameliyata aldı. Çocuğum ameliyattan 3 saatte çıktı. 'Bağırsağı iki yerden delmişim, ben onu çok güzel bir şekilde dezenfekte ettim, diktim, hiçbir şeyi kalmadı. Yarın Kevser ayağa kalkar, hatta 2-3 saat sonra' dedi. Akşam oldu Kevser hala kendinde değil; 'Anne ben ölecek miyim' dedi. Sonra doktor geldi, sakin bir şekilde 'Gerekeni yapıyorum' dedi. Ondan sonra benim çocuğum ona, 'Ben ölecek miyim?' dedi. Doktor durdu durdu, 'Allah rahmet eylesin deriz sana' dedi. Bunu diyen doktor. Ah kameralar olsa da şahit olsa ama odalarda kamera yok. Çocuğun dudakları morardı, tırnakları morardı. Attılar ambulansa, yolda bozulmuş ambulans. Şehir hastanesinden ambulans istemişler. 7 sefer kalbi durmuş 8'incide dayanamadı. Bugün hastaneyi aradım, 'Doktor göreve başladı mı' dedim, 'başladı' dediler. Elim ayağım titredi, çok kötü oldum. Gül gibi yavrumu benim elimden aldı" dedi.