Kasım ayı askerlik yerleri sorgulama 2025 | MSB son dakika: Kasım ayı cebi geldi mi, nereden öğrenilir?

Kasım 2025 celp dönemi yaklaştıkça, asker adaylarının gözü Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek açıklamaya çevrildi. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silah altına alınacak yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi ise binlerce aday, Kasım celbi kapsamında askerlik yerlerinin ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:25
Kasım celbi yaklaşırken binlerce yükümlü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen sınıflandırma sürecinde son aşamaya gelindi. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silah altına alınacak adaylar, 31 Ağustos 2025'e kadar yoklama işlemlerini tamamlayıp tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler MSB'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Kasım Celbi Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2025 dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırılan yükümlüler, bu işlemin ardından yeniden sınıflandırmaya tabi tutulmayacak.

Ancak daha önceki celp dönemlerinde sınıflandırılmış olanlardan, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış olup mazeret bildirmeden bakaya kalanlar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği er statüsünde askere sevk edilecek.

Sevk Tarihleri Belli Oldu

Kasım 2025 celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri de açıklandı. Buna göre:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 6 Kasım 2025

Er (2. Grup): 4 Aralık 2025

Er (3. Grup): 8 Ocak 2026

Yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce itibaren e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden alabilecek.

Yol ve İaşe Bedelleri PTT Üzerinden Ödenecek

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri ile eğitim birliği arası mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler, kimlik belgesi ile PTT şubelerinden ya da PTT kartları aracılığıyla PttMatiklerden alınabilecek.

Askerlik süresince banka kartı bulunmayan yükümlüler, herhangi bir bankadan hesap açtırarak kart temin edebilecek.

Cep Telefonu Hatları "Kısıtlı Hat"a Dönüştürülebilecek

MSB, yükümlülerin silah altına alınmadan önce sivil hatlarını "kısıtlı hat" statüsüne çevirebileceğini duyurdu. Bu işlem, yetkili GSM bayilerinde ücretsiz olarak yapılabilecek. Terhis sonrasında ise aynı hatlar tekrar sivil kullanıma açılabilecek.

