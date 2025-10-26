Kasım ayı askerlik yerleri sorgulama 2025 | MSB son dakika: Kasım ayı cebi geldi mi, nereden öğrenilir?

Yol ve İaşe Bedelleri PTT Üzerinden Ödenecek

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri ile eğitim birliği arası mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler, kimlik belgesi ile PTT şubelerinden ya da PTT kartları aracılığıyla PttMatiklerden alınabilecek.

Askerlik süresince banka kartı bulunmayan yükümlüler, herhangi bir bankadan hesap açtırarak kart temin edebilecek.