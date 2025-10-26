Kasım ayı askerlik yerleri sorgulama 2025 | MSB son dakika: Kasım ayı cebi geldi mi, nereden öğrenilir?
Kasım 2025 celp dönemi yaklaştıkça, asker adaylarının gözü Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek açıklamaya çevrildi. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silah altına alınacak yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi ise binlerce aday, Kasım celbi kapsamında askerlik yerlerinin ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:25