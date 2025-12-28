Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Valilikler duyurdu: Hangi illerde yarın okul yok?

E-Sınavlar ve Hizmet İçi Eğitimler Durduruldu

Valilik açıklamasında ayrıca, il düzeyinde planlanan tüm hizmet içi eğitim faaliyetleri ile e-sınav merkezlerinde yapılması öngörülen e-sınav uygulamalarının da aynı gün için iptal edildiği ifade edildi.

Bazı Kamu Personeli İdari İzinli Sayılacak

Açıklamada, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi.