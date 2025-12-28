Viral Galeri Viral Liste Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Valilikler duyurdu: Hangi illerde yarın okul yok?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisini yeniden gündeme taşıdı. '29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında öne çıkarken, tatil haberleri peş peşe geldi. Peki hangi illerde okullar tatil ilan edildi?


28.12.2025
Aralık ayının son günlerine girilirken etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, eğitimde olası ara ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri, kar kalınlığının arttığı bölgelerde buzlanma ve don riskinin yükseldiğine işaret ediyor. Özellikle taşımalı eğitim yapılan kırsal alanlarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, 29 Aralık Pazartesi için ilk karar duyuruldu.

İLK KAR TATİLİ DUYURUSU GELDİ!

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kararın; özel kreşleri, gündüz bakımevlerini, çocuk kulüplerini ve rehabilitasyon merkezlerini de kapsadığı belirtildi.

E-Sınavlar ve Hizmet İçi Eğitimler Durduruldu

Valilik açıklamasında ayrıca, il düzeyinde planlanan tüm hizmet içi eğitim faaliyetleri ile e-sınav merkezlerinde yapılması öngörülen e-sınav uygulamalarının da aynı gün için iptal edildiği ifade edildi.

Bazı Kamu Personeli İdari İzinli Sayılacak

Açıklamada, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak görülürken; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don ve sis riskine dikkat çekiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUVVETLİ KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle Batı Karadeniz illeri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

