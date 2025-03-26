Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti
İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, manevi atmosferi ve ilahi rahmetiyle müminler için büyük bir anlam taşır. Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Bu gecenin fazileti nedir ve neden bin aydan daha hayırlı kabul edilir? İşte ilk vahyin gizemi ve fazileti...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:21