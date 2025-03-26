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Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, manevi atmosferi ve ilahi rahmetiyle müminler için büyük bir anlam taşır. Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Bu gecenin fazileti nedir ve neden bin aydan daha hayırlı kabul edilir? İşte ilk vahyin gizemi ve fazileti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:21
Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, İslam alemi için büyük anlam taşıyan Kadir Gecesi büyük bir manevi coşkuyla karşılanıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Kadir Suresi'nde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hira dağında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirildiği gece olarak kabul edilir.

Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

Kadir Gecesi'nde Ne Oldu?


Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

Şüphesiz ki biz onu (Kur'ân) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. (Kadir Suresi, 1-5)

Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

🔸Fikriyat'ta yer alan kaynaklara göre, indirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Peygamber Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi "Oku!" emriyle almıştır.

🔸Kur'an'da geçen Duhân Suresi'nde, bu gece hikmetli işlerin takdir edildiği belirtilir. Bir sonraki yılın rızık, ömür, musibet gibi kader planlamaları bu gecede yazılır.

Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

🔸Kadir Gecesi'nde Cebrail (a.s.) ve diğer melekler, Allah'ın izniyle yeryüzüne iner. Müminlerin dualarına eşlik eder, rahmet ve bereket getirirler. Müminler için dua ve istiğfarda bulunurlar. Bu durum şöyle rivâyet edilir:

"Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...

Sonra Cebrâil -aleyhisselâm- meleklere:

«-Dağılın!..» der.

Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

🔸Kadir Gecesi boyunca yeryüzünde barış, huzur ve esenlik hakim olur. Tan yeri ağarıncaya dek bu ilahi atmosfer devam eder.

🔸Kadir Gecesi, Allah'ın affının sınırsız tecelli ettiği mübarek bir zaman dilimidir. Samimi tövbe ve istiğfar ile geçirilen Kadir Gecesi, müminler için arınma ve bağışlanma vesilesidir. Bu gece ibadetle geçirilmeli, bol bol dualar edilmelidir.

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