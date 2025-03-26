Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti

🔸Kadir Gecesi'nde Cebrail (a.s.) ve diğer melekler, Allah'ın izniyle yeryüzüne iner. Müminlerin dualarına eşlik eder, rahmet ve bereket getirirler. Müminler için dua ve istiğfarda bulunurlar. Bu durum şöyle rivâyet edilir:

"Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...

Sonra Cebrâil -aleyhisselâm- meleklere:

«-Dağılın!..» der.