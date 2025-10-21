Viral Galeri Viral Liste Kadınlara askerlik zorunlu mu oluyor, son durum nedir? Kızlar artık askere mi gidecek?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan paylaşımlar ve iddialar, 'kadınlara askerlik gelecek mi?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak mevcut yasal düzenlemelere göre Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmuyor. Türkiye'de askerlik yükümlülüğü, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve onu takip eden 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yalnızca erkek vatandaşlara uygulanıyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:29
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:29
Son günlerde sosyal medyada dolaşan "kadınlara askerlik geliyor" iddiaları, hem haber sitelerinde hem de tartışma platformlarında büyük yankı uyandırdı. Peki gerçekten kadınlar da askere mi gidecek? Türkiye'de kadınlar için askerlik zorunlu hale mi geliyor? İşte tüm detaylar…

Kadınlara askerlik zorunluluğu mu geliyor?

Şu an itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmuyor. Mevcut yasal sistem, askerlik hizmetini yalnızca erkek vatandaşlar için zorunlu kılıyor. Bu düzenleme 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yürürlükte.

Kadınlar için askerlik konusu, son günlerde TBMM'ye sunulan bireysel bir dilekçe ile yeniden gündeme geldi. Ancak bu dilekçe bir yasa teklifi değil, sadece bir vatandaşın önerisi. Dolayısıyla ortada resmi bir değişiklik ya da zorunluluk yok.

Kadınlara askerlik getiren bir yasa mı var?

Hayır, şu anda böyle bir yasa yok. TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvuru, yalnızca "kadınların da askerlik yapması gerektiği" yönünde bir görüş içeriyor. Komisyon, bu dilekçeyi değerlendirip ilgili kurumlara iletebilir; fakat bu süreç çok uzun ve karmaşıktır.

Bir dilekçenin yasalaşması için hükümetin, ilgili bakanlığın veya milletvekillerinin resmi olarak bir yasa teklifi hazırlaması gerekir. Şu anda bu yönde atılmış herhangi bir adım bulunmamaktadır.

Kadınlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev alabiliyor mu?

Evet, kadınlar TSK bünyesinde profesyonel olarak görev alabiliyor. Ancak bu tamamen gönüllülük esasına dayalı. Kadınlar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına girerek veya dış kaynaktan başvurarak subay, astsubay, uzman erbaş ya da sözleşmeli er/erbaş kadrolarında görev yapabiliyor.

Bugün birçok kadın asker, hem operasyonel sahalarda hem de komuta kademelerinde aktif olarak görev alıyor. Ancak bu görevler, zorunlu askerlik kapsamında değil, profesyonel statüde yürütülüyor.

Kadınların askere alınması için ne olması gerekiyor?

Bu durumun gerçekleşebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekir. Anayasa'nın eşitlik ilkesi dilekçeye gerekçe olarak sunulmuş olsa da, askerlik yükümlülüğü cinsiyete göre düzenlenmiş bir anayasal uygulamadır. Dolayısıyla böyle bir değişiklik yalnızca Meclis kararıyla mümkün olabilir.

