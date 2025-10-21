Kadınlara askerlik zorunlu mu oluyor, son durum nedir? Kızlar artık askere mi gidecek?

Kadınlara askerlik getiren bir yasa mı var?

Hayır, şu anda böyle bir yasa yok. TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvuru, yalnızca "kadınların da askerlik yapması gerektiği" yönünde bir görüş içeriyor. Komisyon, bu dilekçeyi değerlendirip ilgili kurumlara iletebilir; fakat bu süreç çok uzun ve karmaşıktır.

Bir dilekçenin yasalaşması için hükümetin, ilgili bakanlığın veya milletvekillerinin resmi olarak bir yasa teklifi hazırlaması gerekir. Şu anda bu yönde atılmış herhangi bir adım bulunmamaktadır.