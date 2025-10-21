Kadınlara askerlik zorunlu mu oluyor, son durum nedir? Kızlar artık askere mi gidecek?
Son günlerde sosyal medyada dolaşan paylaşımlar ve iddialar, 'kadınlara askerlik gelecek mi?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak mevcut yasal düzenlemelere göre Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmuyor. Türkiye'de askerlik yükümlülüğü, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve onu takip eden 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yalnızca erkek vatandaşlara uygulanıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:29