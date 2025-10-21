Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: Hazırlıklı olmak lazım
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara Bölgesi için korkutan uyarı geldi. Moriwaki, özellikle Bandırma'da yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğuna dikkati çekerek 'Dikkatli olunmalı' dedi. Depreme karşı bireysel hazırlığın önemine dikkat çeken Moriwaki, 'Her insan depreme karşı hazırlıklı olmalı. Türkiye, Japonya ve Endonezya'da 'deprem geliyor' diye beklemek gerekir. Ona göre hazırlıklı olmak lazım.' ifadelerine yer verdi.
