İzmir'de aile katliamı! Bir evde 3 kişi ölü halde bulundu
İzmir'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir apartman dairesinde 67 yaşındaki Şadi ve 54 yaşındaki Hatice Avcı çifti ile 32 yaşındaki oğulları Mehmet Avcı'nın tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ekiplerin soruşturması sürüyor. Öte yandan intihar detayı da dikkatlerden kaçmadı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 21:05