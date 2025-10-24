Viral Galeri Viral Liste İzmir'de aile katliamı! Bir evde 3 kişi ölü halde bulundu

İzmir'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir apartman dairesinde 67 yaşındaki Şadi ve 54 yaşındaki Hatice Avcı çifti ile 32 yaşındaki oğulları Mehmet Avcı'nın tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ekiplerin soruşturması sürüyor. Öte yandan intihar detayı da dikkatlerden kaçmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 21:05
Olay, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi.

Torbalı'da yaşayan Mehmet Avcı, annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu.

Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor.

Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

