Viral Galeri Viral Liste İstanbul'da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | En tehlikeli ilçeler hangileri? AFAD Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

İstanbul'da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | En tehlikeli ilçeler hangileri? AFAD Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

İstanbul'da bugün meydana gelen depremlerle birlikte risk haritası yeniden gündeme geldi. Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı şehrin deprem riski taşıyan ilçelerini bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar hangi ilçelerin daha fazla risk altında olduğunu merak ederken deprem riski bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Peki İstanbul'da hangi ilçeler yüksek deprem riski taşıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:05
İstanbul’da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | Uzman isim en tehlikeli ilçeleri açıkladı! Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski taşıyan bir şehir olarak dikkat çekiyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece risk gruplarında yer alan ilçeler, olası bir depreme karşı farklı seviyelerde tehlike arz ediyor. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeler, 6.2 büyüklüğündeki sarsıntılarla gündeme gelirken İstanbul'un deprem riski haritası aratılmaya başlandı. İşte AFAD'ın ilçe ilçe risk haritası...

İstanbul’da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | Uzman isim en tehlikeli ilçeleri açıkladı! Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

AFAD SEMT SEMT AÇIKLADI! İŞTE İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇE VE MAHALLELER

İstanbul'daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD'ın hazırladığı "Kırmızı Eylem Planı"nda çeşitli ilçelerde 100'den fazla semtte acil dönüşüm yapılması gerekiyor. Peki riskli semtler hangileri? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler?

İşte semt semt o liste;

İstanbul’da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | Uzman isim en tehlikeli ilçeleri açıkladı! Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

MALTEPE

Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.

PENDİK

Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.

İstanbul’da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | Uzman isim en tehlikeli ilçeleri açıkladı! Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

SULTANBEYLİ

Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.

ŞİŞLİ

Paşa ve Merkez.

İstanbul’da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | Uzman isim en tehlikeli ilçeleri açıkladı! Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

TUZLA

Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon ve Aydıntepe.

ZEYTİNBURNU

Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi ve Gökalp.

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