İstanbul'da ZEMİNİ EN SAĞLAM Semtler | En tehlikeli ilçeler hangileri? AFAD Avrupa ve Anadolu yakası risk haritası

İstanbul'da bugün meydana gelen depremlerle birlikte risk haritası yeniden gündeme geldi. Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı şehrin deprem riski taşıyan ilçelerini bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar hangi ilçelerin daha fazla risk altında olduğunu merak ederken deprem riski bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Peki İstanbul'da hangi ilçeler yüksek deprem riski taşıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi