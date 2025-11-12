İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?

İstanbul'da 13 Kasım Perşembe günü yapılacak planlı elektrik kesintileriyle ilgili detaylar BEDAŞ tarafından yayımlandı. Kurum, her gün olduğu gibi bakım ve onarım çalışmalarına dair duyuruları resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu hafta ise özellikle bazı ilçelerde uzun süreli kesintilerin yaşanacağı ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.