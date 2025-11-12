Viral Galeri Viral Liste İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 13 Kasım Perşembe günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğini açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde belirli sürelerle enerji kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı mahalle ve sokaklara dair ayrıntılı listenin resmi internet sitesinde paylaşıldığını belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:53
İstanbul'da 13 Kasım Perşembe günü yapılacak planlı elektrik kesintileriyle ilgili detaylar BEDAŞ tarafından yayımlandı. Kurum, her gün olduğu gibi bakım ve onarım çalışmalarına dair duyuruları resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu hafta ise özellikle bazı ilçelerde uzun süreli kesintilerin yaşanacağı ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

13 KASIM PERŞEMBE KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

Arnavutköy

13.11.2025 – 13.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Ömerli Mah. ve civarı.

Bağcılar

13.11.2025 – 13.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Esenler Askeri Bölge Mah. / Göztepe Mah. ve civarı.

Bağcılar

13.11.2025 – 13.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Kemalpaşa Mah., Namık Kemal Sk. ve civarı.

Bahçelievler

13.11.2025 – 13.11.2025 10.00-20.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hürriyet Mah., Ahmet Yesevi, Akgün 1, Aktaş, Aktaş Çıkmazı, Fatih 1, Fatih Çıkmazı, Güneşli Çıkmazı, Hereke, Hürriyet, Polat Sk. ve civarı.

