İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 13 Kasım Perşembe günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğini açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde belirli sürelerle enerji kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı mahalle ve sokaklara dair ayrıntılı listenin resmi internet sitesinde paylaşıldığını belirtti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:53