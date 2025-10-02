İstanbul TOKİ kiralık daire başvuruları başladı mı, son durum ne? 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde gelir şartı var mı?
İstanbul'da TOKİ'nin kiralık konut adımı şehirde büyük bir merak uyandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, binlerce kiralık sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak bu yeni model, özellikle İstanbul'da ev kiralamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki İstanbul'da TOKİ kiralık daire başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler olacak?
