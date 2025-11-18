İspanya Türkiye maçı bugün mü? A Milli Takımı maç saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda final heyecanı yaşanıyor. A Milli Takımımız, grubun son sınavında liderliğini beş maçta beş galibiyetle sürdüren İspanya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Milliler, önceki karşılaşmada Bulgaristan'ı 2-0 yenerek Play-Off biletini cebine koymuştu. Kritik mücadele öncesi gözler şimdi İspanya–Türkiye maçına çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:40