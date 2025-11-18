Viral Galeri Viral Liste İspanya Türkiye maçı bugün mü? A Milli Takımı maç saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda final heyecanı yaşanıyor. A Milli Takımımız, grubun son sınavında liderliğini beş maçta beş galibiyetle sürdüren İspanya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Milliler, önceki karşılaşmada Bulgaristan'ı 2-0 yenerek Play-Off biletini cebine koymuştu. Kritik mücadele öncesi gözler şimdi İspanya–Türkiye maçına çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:40
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu artık son viraja girdi. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü grupta, Bulgaristan ve Gürcistan'ı ikişer kez geçmeyi başaran A Milli Takım, yalnızca Konya'daki mücadelede İspanya'ya kaybederek 12 puanla ikinci sıradaki yerini koruyor. Gözler şimdi grubun kaderini belirleyecek İspanya–Türkiye karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İSPANYA–TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

E Grubu'nun son ve en kritik maçı 18 Kasım Salı gecesi TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, F. Torres, Baena, Oyarzabal

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Orkun, Barış, Oğuz, Arda, Kenan, Yusuf

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

Bulgaristan karşısında alınan galibiyetin ardından E Grubu'ndaki görünüm netleşmeye başladı. Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki konumu ve gruptaki son tablo şöyle şekillendi:

Sıra Takım O G B M Puan
1 İspanya 5 5 0 0 15
2 Türkiye 5 4 0 1 12
3 Gürcistan 5 1 0 4 3
4 Bulgaristan 5 0 0 5 0
PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ İÇİN TAKVİM BELLİ

İkinci sırayı garantileyen Milliler, doğrudan Dünya Kupası bileti alamaması halinde Mart ayında Play-Off maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmalardaki rakipler, 20 Mart Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Türkiye, Play-Off yarı finalinde ev sahibi avantajına sahip olacak. Finaldeki ev sahibi ise yine çekilecek kura ile belirlenecek.

