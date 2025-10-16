İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
İŞKUR, gençlerin iş dünyasına daha kolay ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Devlet üniversiteleri ile yapılan işbirliği kapsamında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmayı, onlara mesleki beceri, disiplin ve deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Gençlik Programına başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
