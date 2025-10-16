Viral Galeri Viral Liste İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR, gençlerin iş dünyasına daha kolay ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Devlet üniversiteleri ile yapılan işbirliği kapsamında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmayı, onlara mesleki beceri, disiplin ve deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Gençlik Programına başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:22
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı 2025, Türkiye genelinde büyük ilgiyle karşılandı. Devlet üniversiteleri ve kamu kurumlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde yürütülen program, gençlere hem uygulamalı iş deneyimi hem de teorik eğitim kazandırmayı hedefliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Devlet üniversitelerinde öğrenim gören adaylar, kendi üniversitelerinin belirlediği tarihler doğrultusunda programa başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR mobil uygulaması, e-Şube ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, programın başvuru tarihleriyle ilgili yaptığı açıklamada, tarihlerin üniversitelerin akademik takvimine göre belirlendiğini ifade etti. Her üniversitenin başvuru sürecinin farklı tarihlerde tamamlandığını ve başvuruların 5 gün boyunca sürdüğünü belirtti.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Kura süreci tamamlandıktan sonra üniversiteler kendi kontenjanlarına göre öğrenci yerleştirmesi yapacak. Noter huzurunda çekilen kuralar sonrasında asil ve yedek listeler üniversitelerin resmi sitesinden açıklanacak. Gençler, tüm detaylara ve sonuçlara "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilir. İŞKUR Mobil Uygulaması ve ALO 170 hattı üzerinden de bilgi alabilirler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Program, üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde deneyim kazanmasına olanak tanıyan, yarı zamanlı çalışma esasına dayalı bir projedir. Amaç, gençlerin hem teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini hem de mezuniyet sonrası istihdama hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

AA'ya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılına kadar toplam 1 milyon genci yararlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

SON DAKİKA