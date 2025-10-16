İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Program, üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde deneyim kazanmasına olanak tanıyan, yarı zamanlı çalışma esasına dayalı bir projedir. Amaç, gençlerin hem teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini hem de mezuniyet sonrası istihdama hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

AA'ya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılına kadar toplam 1 milyon genci yararlandırmayı hedeflediklerini belirtti.