İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

2025-2026 eğitim öğretim döneminde hem okulunu sürdürmek hem de çalışmak isteyen üniversite öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı başvurularını merak ediyor. Devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülen program, öğrencilere hem mesleki deneyim kazandırıyor hem de maddi destek sağlıyor. Programa katılanlar ayda 5 gün görev aldığında 5 bin 415 lira, 14 gün görev aldığında ise 15 bin 162 lira destek alabiliyor.