Viral Galeri Viral Liste İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

İŞKUR, üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasını desteklemek amacıyla "Gençlik Programı" başvurularını açtı. Devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülen ve öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ile disiplin kazandırmayı hedefleyen bu aktif işgücü programı, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 12:48
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

2025-2026 eğitim öğretim döneminde hem okulunu sürdürmek hem de çalışmak isteyen üniversite öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı başvurularını merak ediyor. Devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülen program, öğrencilere hem mesleki deneyim kazandırıyor hem de maddi destek sağlıyor. Programa katılanlar ayda 5 gün görev aldığında 5 bin 415 lira, 14 gün görev aldığında ise 15 bin 162 lira destek alabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni eğitim döneminde başvuru süreci, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak. Uzmanlar, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Ekim ayında programın başlamasının beklendiğini belirtiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI VE ÜCRETLER

Programa katılacak öğrenciler, belirlenen günlerde aktif görev alarak hem mesleki deneyim kazanacak hem de maddi destekten yararlanacak. Ayda 5 gün programa katılan öğrenciler 5 bin 415 lira, 14 gün katılım sağlayanlar ise 15 bin 162 lira destek alacak. Program, öğrencilerin iş disiplinini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

KYK YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

KYK tarafından geliştirilen Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmesini ve günlük spor alışkanlığı kazanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında gençler, idare asistanlığı, çamaşırhane, kütüphane ve yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde çalışıyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...

Katılımcılar haftalık en fazla 40 saat görev alabiliyor ve günlük beş dakikalık spor egzersizleriyle güne başlıyor. Proje, öğrencilere kamuda staj deneyimi sağlarken, sorumluluk bilinci ve sosyal çevre kazanımlarını da destekliyor.

SON DAKİKA