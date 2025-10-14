Viral Galeri Viral Liste İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bitti mi, son gün ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bitti mi, son gün ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin iş hayatına adım atmasını kolaylaştıracak yeni bir adım atıyor. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmayı, onlara iş disiplini, beceri ve deneyim kazandırmayı hedefliyor. Program kapsamında gençlere hem gelir desteği hem de iş gücü deneyimi sunulacak. Başvurular İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden, İŞKUR mobil uygulaması, e-Şube, Alo 170 hattı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:03
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin eğitim hayatlarıyla eş zamanlı olarak iş dünyasına adım atmalarını sağlayan Gençlik Programı için yeni başvuru dönemini duyurdu. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin katılabildiği program, üniversitelere göre farklı tarihlerde ilan ediliyor.

Başvurular Online Olarak Alınıyor

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Öğrenciler, İŞKUR'un resmi internet sitesi veya e-Şube platformu üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapabiliyor. Başvurular sırasında adayların, kendi üniversitelerinin ilanlarını ve başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Zira her üniversite, program takvimini ve kontenjanlarını kendi planlamasına göre belirliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Üniversiteler ve Kariyer Merkezleri Duyuruyor

İŞKUR, program kapsamında farklı üniversitelerle iş birliği içinde çalışıyor. Başvuruların güncel duyuruları, üniversitelerin kariyer merkezleri ve İŞKUR e-Şube üzerinden paylaşılıyor. Böylece öğrenciler, kendi kampüslerine özel ilanlara kolaylıkla ulaşabiliyor.

Programa katılmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ve ilan listelerine İŞKUR'un "Gençlik Programı" sayfası üzerinden ulaşabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Bitti mi, Son Gün Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreçleri üniversiteden üniversiteye değişiyor. Başvurularla ilgili güncel haberler ve detaylar üniversitelerin kariyer merkezleri ve İŞKUR e-Şube üzerinden paylaşılıyor. Daha fazla bilgi için üniversitelerin ve İŞKUR'un internet sitesini takip etmeyi unutmayın.

Başvuru süreciyle ilgili açıklama yapan bazı üniversiteler şu şekilde:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13 - 17 Ekim 2025

Kura Tarihi: 23 Ekim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 11 - 15 Ekim 2025

Kura Tarihi: 20 Ekim 2025

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13 - 17 Ekim 2025

Kura Tarihi: Belli değil

Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

Programa katılan öğrencilere, katılım sağladıkları her bir gün için 1.083 TL cep harçlığı ödeniyor. 2025 yılı için belirlenen bu tutar, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı. Böylece öğrenciler, hem iş deneyimi kazanıyor hem de günlük harcamalarını karşılayabilecek maddi destek elde ediyor.

