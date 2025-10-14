İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bitti mi, son gün ne zaman?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin iş hayatına adım atmasını kolaylaştıracak yeni bir adım atıyor. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmayı, onlara iş disiplini, beceri ve deneyim kazandırmayı hedefliyor. Program kapsamında gençlere hem gelir desteği hem de iş gücü deneyimi sunulacak. Başvurular İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden, İŞKUR mobil uygulaması, e-Şube, Alo 170 hattı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:03