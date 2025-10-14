İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bitti mi, son gün ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Bitti mi, Son Gün Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreçleri üniversiteden üniversiteye değişiyor. Başvurularla ilgili güncel haberler ve detaylar üniversitelerin kariyer merkezleri ve İŞKUR e-Şube üzerinden paylaşılıyor. Daha fazla bilgi için üniversitelerin ve İŞKUR'un internet sitesini takip etmeyi unutmayın.

Başvuru süreciyle ilgili açıklama yapan bazı üniversiteler şu şekilde:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13 - 17 Ekim 2025

Kura Tarihi: 23 Ekim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 11 - 15 Ekim 2025

Kura Tarihi: 20 Ekim 2025

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13 - 17 Ekim 2025

Kura Tarihi: Belli değil