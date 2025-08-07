Viral Galeri Viral Liste İŞKUR 2025 TYP ilanları | Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Okullara başvuru şartları neler?

İŞKUR, okullarda istihdamı desteklemek amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına başladı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi harekete geçen kurum, bazı illerde başvuruları erişime açtı. Okullarda geçici süreyle görev alacak personeller için belirli başvuru şartları aranırken, sürece dair ayrıntılar da netleşti. Peki İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve alımlar hangi illerde gerçekleşecek? İşte detaylar ve başvuru ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:33
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda istihdamı desteklemek amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarını sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde başta Kırıkkale, Ordu, Kastamonu ve Giresun olmak üzere birçok ilde ilanlar yayımlandı. Başvurular il bazlı olarak belirlenen tarihlerde alınıyor.

Kırıkkale'de 350 Kişilik Kontenjan Açıldı

Kırıkkale'de TYP kapsamında 350 kişilik temizlik personeli alımı için protokol imzalandı. Adaylar, 6 ay süreyle il merkezi ve ilçelerdeki okullarda görevlendirilecek.

Kadro Dağılımı:

Merkez: 264 kişi

Yahşihan: 33 kişi

Balışeyh: 10 kişi

Bahşılı: 9 kişi

Keskin: 8 kişi

Çelebi ve Sulakyurt: 6'şar kişi

Delice: 5 kişi

Çerikli: 3 kişi

Başvuru Numarası: 328621

Giresun'a 370 Kişilik Ödenek Sağlandı

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, 1 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Giresun'daki okullar için 370 kişilik TYP ödeneği sağlandığını açıkladı. Başvuru detaylarının İŞKUR üzerinden önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. İlgili program, temizlik ve hijyen personeli ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden alınıyor. Adayların bireysel üyelik oluşturması ve sisteme giriş yaptıktan sonra, "TYP" sekmesinden güncel ilanları görüntülemesi gerekiyor. İlanlar, TYP numarası, başvuru tarihleri, il ve ilçe bilgisi gibi filtrelerle aranabiliyor.

İŞKUR 2025 TYP İLANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Kimler Başvuru Yapabilir?

Programa katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

SGK'ya bildirilmiyor olmak (4/a, 4/b, 4/c kapsamında aktif sigortalı olmamak)

Emekli ya da malul aylığı almamak

Örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak (Açıköğretim hariç)

Aynı hanede yaşayanlar arasından yalnızca bir kişi başvurabilecek

Hane halkı gelirinin toplamı, net asgari ücretin 1,5 katını (33.157 TL) geçmemeli

Başvuru yapılan tarihten önce, yüklenici kurumda son 1 yıl içinde çalışmamış olmak

Daha önce TYP'den toplamda 9 ay faydalanmış kişiler başvuru yapamayacak

