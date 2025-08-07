İŞKUR 2025 TYP ilanları | Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Okullara başvuru şartları neler?

Kimler Başvuru Yapabilir?
Programa katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
SGK'ya bildirilmiyor olmak (4/a, 4/b, 4/c kapsamında aktif sigortalı olmamak)
Emekli ya da malul aylığı almamak
Örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak (Açıköğretim hariç)
Aynı hanede yaşayanlar arasından yalnızca bir kişi başvurabilecek
Hane halkı gelirinin toplamı, net asgari ücretin 1,5 katını (33.157 TL) geçmemeli
Başvuru yapılan tarihten önce, yüklenici kurumda son 1 yıl içinde çalışmamış olmak
Daha önce TYP'den toplamda 9 ay faydalanmış kişiler başvuru yapamayacak