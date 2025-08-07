İŞKUR 2025 TYP ilanları | Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Okullara başvuru şartları neler?

İŞKUR, okullarda istihdamı desteklemek amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına başladı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi harekete geçen kurum, bazı illerde başvuruları erişime açtı. Okullarda geçici süreyle görev alacak personeller için belirli başvuru şartları aranırken, sürece dair ayrıntılar da netleşti. Peki İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve alımlar hangi illerde gerçekleşecek? İşte detaylar ve başvuru ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi