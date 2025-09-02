Viral Galeri Viral Liste İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İKM başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak görev almak isteyen adaylar, 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bakanlık bünyesinde çalışmayı hedefleyen pek çok kişi İKM başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:21
Adalet Bakanlığı personel alımı heyecanı devam ediyor. 2025 yılı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvurular 1–15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için artık süreç sonuç aşamasına geldi.

Başvurular Ne Zaman Alındı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yürütülen İKM alımı için başvurular 1–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, süreçle ilgili tüm detayları araştırmaya başladı.

İKM Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da geçmiş uygulamalara göre başvuru sonuçlarının, başvuruların sona ermesinden sonraki 2–3 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda İKM sonuçlarının 8 Eylül 2025'e kadar açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar yayınlandığı anda, adaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesinden erişim sağlayabilecek.

