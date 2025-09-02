İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
İKM başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak görev almak isteyen adaylar, 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bakanlık bünyesinde çalışmayı hedefleyen pek çok kişi İKM başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar.
