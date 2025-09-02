İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İKM Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da geçmiş uygulamalara göre başvuru sonuçlarının, başvuruların sona ermesinden sonraki 2–3 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda İKM sonuçlarının 8 Eylül 2025'e kadar açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar yayınlandığı anda, adaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesinden erişim sağlayabilecek.