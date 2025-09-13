Viral Galeri Viral Liste Hurda teşviki 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir? ÖTV indirimi meclisten geçti mi?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi yeniden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Sıfır araba almayı düşünen vatandaşlar İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı detaylarını araştırıyor. Peki İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak? ÖTV indirimi hurda teşviki meclisten geçti mi? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 17:41
2025 yılına damga vuran konulardan biri de hurda teşviki ve ÖTV indirimi oldu. Hem çevresel sürdürülebilirlik hem de vatandaşların daha uygun koşullarla sıfır araç sahibi olabilmesi için hazırlanan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, kamuoyunda yoğun ilgiyle takip ediliyor. Peki İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir, kimleri kapsıyor? Hurda teşvik yasasında son durum ne, meclisten geçti mi?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründe yerlilik oranının artırması ve dar gelirli ailelerin araç sahibi olmasının kolaylaştırması hedefleniyor.

Program kapsamında:

  • 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler öncelikli olacak.
  • Uzun vadeli ve düşük faizli kredi seçenekleri sağlanacak.
  • Yalnızca yerli üretim araçlar teşvik kapsamında değerlendirilecek.
Hurda Teşvik Yasası Meclis'ten Geçti mi?

Meclise sunulan Hurda Teşvik Yasası, TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Yasa çıkması halinde, 25 yaşın üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara ÖTV indirimli sıfır araç alma imkanı tanınacak.

Bu teşvikin TOGG gibi yerli araç modellerinde geçerli olması bekleniyor.

