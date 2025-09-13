Hurda teşviki 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir? ÖTV indirimi meclisten geçti mi?

2025 yılına damga vuran konulardan biri de hurda teşviki ve ÖTV indirimi oldu. Hem çevresel sürdürülebilirlik hem de vatandaşların daha uygun koşullarla sıfır araç sahibi olabilmesi için hazırlanan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, kamuoyunda yoğun ilgiyle takip ediliyor. Peki İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir, kimleri kapsıyor? Hurda teşvik yasasında son durum ne, meclisten geçti mi?