Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı
2025 YKS tercih maratonu devam ederken, Hukuk Fakültesi'ne girişte uygulanacak başarı sıralaması barajı yeniden gündeme geldi. Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla 100 bin olarak belirlenen barajın bu yılki tercihlerde de geçerli olacağı açıklanmıştı. Ancak YÖK Başkanı Erol Özvar, bugün yaptığı duyuruyla söz konusu düzenlemede değişikliğe gidildiğini bildirdi. Bu gelişme, adaylar arasında "Hukuk barajı değişti mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 08:43