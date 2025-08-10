Viral Galeri Viral Liste Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

2025 YKS tercih maratonu devam ederken, Hukuk Fakültesi'ne girişte uygulanacak başarı sıralaması barajı yeniden gündeme geldi. Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla 100 bin olarak belirlenen barajın bu yılki tercihlerde de geçerli olacağı açıklanmıştı. Ancak YÖK Başkanı Erol Özvar, bugün yaptığı duyuruyla söz konusu düzenlemede değişikliğe gidildiğini bildirdi. Bu gelişme, adaylar arasında "Hukuk barajı değişti mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 08:43
Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

2025 YKS tercih süreci devam ederken, Hukuk Fakültesi'ne girişte uygulanacak başarı sıralaması barajı ile ilgili belirsizlik sona erdi. Danıştay 8. Dairesi'nin kararı doğrultusunda gündeme gelen "100 bin barajı" tartışmaları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın yaptığı son duyuru ile netlik kazandı. Özvar, bu yıl da hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajının 125 bin olarak uygulanacağını açıkladı.

Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

Danıştay Kararı ve YÖK'ün Uygulaması

Hatırlanacağı üzere Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün "hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen" kararının 2025-YKS'den itibaren geçerli olacağı ifadesine yönelik yürütmeyi durdurmuştu. Bu karar sonrası barajın yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu olmuştu.

Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

Özvar: "125 Bin Barajı Devam Ediyor"

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılki tercih döneminde barajın 125 bin olarak uygulanacağını vurguladı. Özvar, "Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları sürüyor, güncel tercih ekranı gün içinde açılacak" dedi.

Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

Tercih Listesini Güncelleme İmkanı

Özvar, tercihlerde herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını da belirterek, "Tercihini yapmış olan adaylar listelerini yeniden düzenleyebilecek. Tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA