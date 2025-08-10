Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı

2025 YKS tercih süreci devam ederken, Hukuk Fakültesi'ne girişte uygulanacak başarı sıralaması barajı ile ilgili belirsizlik sona erdi. Danıştay 8. Dairesi'nin kararı doğrultusunda gündeme gelen "100 bin barajı" tartışmaları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın yaptığı son duyuru ile netlik kazandı. Özvar, bu yıl da hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajının 125 bin olarak uygulanacağını açıkladı.