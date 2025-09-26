Viral Galeri Viral Liste “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri

Cuma günü, İslam dünyasında manevi yönüyle öne çıkan en özel vakitlerden biri olarak kabul ediliyor. Her hafta milyonlarca Müslüman, sevdiklerine ayetli, dualı, hadisli ve resimli 'Hayırlı Cumalar' mesajları göndererek hem gönüllere huzur veriyor hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor. İşte 26 Eylül 2025 için en yeni ve anlamlı Cuma mesajları...

Haftanın en mübarek günü olan Cuma, Müslümanlar için hem bir buluşma hem de manevi yenilenme vesilesidir. 26 Eylül 2025 Cuma günü de milyonlarca kişi, sevdiklerine gönderecekleri içten mesajlarla bu özel günü daha da anlamlı kılacak. Ayetlerden, hadislerden ve dualardan beslenen "Hayırlı Cumalar" sözleri, hem gönüllere dokunuyor hem de aradaki bağları güçlendiriyor. Bu özel günde bereketi hatırlatmak ve sevdikleriyle manevi bağ kurmak isteyenler ise "En güzel Cuma mesajları hangileridir?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür." (Müslim, Cuma, 18) hadisiyle bu günün kıymetini vurgulamıştır.

CUMA HADİSLERİ VE HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

🔷 "خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلٖينَ Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma!" (A'râf, 199)
Abdullah b. Mes"ûd"dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir." (T484 Tirmizî, Vitr, 21)

🔷 "اَلَّذٖى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءًۖ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O'na eş ve ortaklar koşmayın." (Bakara, 22)

🔷 "اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۜ Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var." (İnşirah, 6)

🔷 Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı."

