Hangi esrarengiz kasaba karakterisin? Tek soruluk kişilik testiyle gizemini çöz!

Çizgi film dünyasının en sevilen ve gizem dolu kasabalarından biri olan Esrarengiz Kasaba (Gravity Falls), kendine has karakterleriyle izleyicilerin kalbini fethetti. Peki, o renkli ve bir o kadar da esrarengiz dünyada sen hangi karaktersin? Dipper'ın merakı, Mabel'ın neşesi, Stan Amca'nın kurnazlığı ya da Soos'un samimiyeti... Tek bir soruyla senin de Esrarengiz Kasaba'daki ruh ikizini bulabilirsin!

ahaber.com.tr Haber Merkezi