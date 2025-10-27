Hakemler ne kadar, kaç TL kazanıyorlar? Hakem maaş listesi: Orta, yardımcı, 4., VAR ve AVAR...

VAR VE AVAR HAKEMLERİ 5,9 MİLYON TL KAZANDI

TFF'nin verilerine göre 2024-25 sezonunda VAR ve AVAR görevlerinde 16 hakem yer aldı. Bu hakemler, 318 kez görev yaparak toplam 5 milyon 924 bin 500 TL kazanç elde etti.

VAR odasında en fazla görev alan isim Onur Özütoprak oldu. 51 kez görev yapan Özütoprak, sezonu 1 milyon 34 bin 775 TL kazançla tamamladı. Onu 47 kez görev yapan Özgür Yankaya izledi. Yankaya'nın sezon kazancı 951 bin 150 TL olarak kayıtlara geçti.