Hakemler ne kadar, kaç TL kazanıyorlar? Hakem maaş listesi: Orta, yardımcı, 4., VAR ve AVAR...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-25 sezonunda Süper Lig'de görev yapan Türk ve yabancı hakemlere yapılan ödemelerin detaylarını 10 Haziran 2025 tarihinde açıkladı. Resmi verilere göre TFF, 97 Türk hakeme toplam 62 milyon 338 bin 895 TL, 65 yabancı hakeme ise yaklaşık 218 bin 800 Euro ödeme gerçekleştirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 12:00
Geride kalan sezonda Süper Lig'de 34 hakem görev yaptı. Bu isimler, sezon boyunca hem orta hakem hem de VAR, AVAR ve 4. hakem olarak toplam 1259 kez sahaya çıktı. Maaşlar hariç yalnızca maç görevlerinden elde ettikleri kazanç toplamı 34 milyon 376 bin 165 TL oldu.

Sezonun en fazla kazanan ismi 23 maçta görev yapan Cihan Aydın oldu. Aydın, 1 milyon 678 bin 375 TL gelir elde ederek zirvede yer aldı. Onu 1 milyon 608 bin 25 TL ile Atilla Karaoğlan ve 1 milyon 595 bin 650 TL ile Zorbay Küçük izledi.

Ayrıca Süper Lig'de düdük çalmayan ancak 4. hakem, yardımcı hakem, VAR ve AVAR görevlerinde bulunan 47 hakeme de maaşlar hariç toplam 22 milyon 38 bin 230 TL ödendi.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ 5,9 MİLYON TL KAZANDI

TFF'nin verilerine göre 2024-25 sezonunda VAR ve AVAR görevlerinde 16 hakem yer aldı. Bu hakemler, 318 kez görev yaparak toplam 5 milyon 924 bin 500 TL kazanç elde etti.

VAR odasında en fazla görev alan isim Onur Özütoprak oldu. 51 kez görev yapan Özütoprak, sezonu 1 milyon 34 bin 775 TL kazançla tamamladı. Onu 47 kez görev yapan Özgür Yankaya izledi. Yankaya'nın sezon kazancı 951 bin 150 TL olarak kayıtlara geçti.

HAKEMLERİN AYLIK ÜCRETLERİ

TFF verilerine göre üst klasman hakemleri 9 ay boyunca 30 bin TL ile 50 bin TL arasında, alt klasman hakemleri ise ortalama 6 bin 500 TL aylık maaş aldı. Maç başı ücretlerle birlikte değerlendirildiğinde, hakemlerin toplam kazançları birçok sektöre kıyasla yüksek seviyelere ulaştı.

