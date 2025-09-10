Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin mi geliyor? Çalışan herkesi ilgilendiriyor: OVP ile...

A Haber'e konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yyaın Yönetmeni Faruk Edem, son dönemde gündeme gelen "dört gün çalış, üç gün tatil" uygulamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Edem, bu uygulamanın tüm çalışanları kapsayan bir değişiklikten ziyade, bilimsel araştırmalar ve pilot çalışmalar kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.