Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin mi geliyor? Çalışan herkesi ilgilendiriyor: OVP ile...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program, çalışma hayatında önemli bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Programda haftada 4 gün çalışma imkanına dair pilot uygulama sinyali verilirken, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla çalışma günleri ayarlaması yapılacaktır" ifadesi dikkat çekti. Peki dünyada benzer uygulamalar gerçekten hayata geçirildi mi ve sonuçları nasıl oldu?

Giriş Tarihi: 10.09.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 11:03
A Haber'e konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yyaın Yönetmeni Faruk Edem, son dönemde gündeme gelen "dört gün çalış, üç gün tatil" uygulamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Edem, bu uygulamanın tüm çalışanları kapsayan bir değişiklikten ziyade, bilimsel araştırmalar ve pilot çalışmalar kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA VE YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Edem, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerinin artık iş hayatının vazgeçilmez parçaları haline geldiğini söyledi. "Pandemi döneminde uzaktan çalışmayı deneyimledik, ardından esnek çalışma ve hibrit modeller hayatımıza girdi. Şimdi ise mesai süreleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi" dedi.

Özellikle genç neslin, geleneksel çalışma saatlerini sorguladığını ve daha esnek bir zaman yönetimi istediğini belirtti.

DÖRT GÜN ÇALIŞMA, ÜÇ GÜN TATİL TARTIŞMASI

Programda en çok merak edilen konu olan "dört gün çalış, üç gün tatil" uygulamasıyla ilgili Edem, şunları söyledi:

⚫Bu modelin henüz Türkiye'de uygulanmadığını, yalnızca bilimsel araştırmalar ve pilot uygulamalar kapsamında incelendiğini belirtti.

⚫Avrupa'da İsviçre, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde pilot olarak denendiğini ve çalışan verimliliğini artırdığı gözlemlendiğini aktardı.

