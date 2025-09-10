Haftada 4 gün çalışma, 3 gün izin iddiası! Çalışanları heyecanlandıran söylenti yalanlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program, çalışma hayatında önemli bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Programda haftada 4 gün çalışma imkanına dair uygulama iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Peki dünyada benzer uygulamalar gerçekten hayata geçirildi mi ve sonuçları nasıl oldu?
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:02