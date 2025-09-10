Viral Galeri Viral Liste Haftada 4 gün çalışma, 3 gün izin iddiası! Çalışanları heyecanlandıran söylenti yalanlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program, çalışma hayatında önemli bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Programda haftada 4 gün çalışma imkanına dair uygulama iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Peki dünyada benzer uygulamalar gerçekten hayata geçirildi mi ve sonuçları nasıl oldu?

Giriş Tarihi: 10.09.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:02
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı belirtildi.

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hükmün bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."

A Haber'e konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yyaın Yönetmeni Faruk Edem, son dönemde gündeme gelen "dört gün çalış, üç gün tatil" uygulaması ihtimali ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UZAKTAN ÇALIŞMA VE YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Edem, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerinin artık iş hayatının vazgeçilmez parçaları haline geldiğini söyledi. "Pandemi döneminde uzaktan çalışmayı deneyimledik, ardından esnek çalışma ve hibrit modeller hayatımıza girdi. Şimdi ise mesai süreleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi" dedi.

4 GÜN MESAİ TÜRKİYE'DE OLABİLİR Mİ?
Özellikle genç neslin, geleneksel çalışma saatlerini sorguladığını ve daha esnek bir zaman yönetimi istediğini belirtti.

DÖRT GÜN ÇALIŞMA, ÜÇ GÜN TATİL İDDİASI

Programda en çok merak edilen konu olan "dört gün çalış, üç gün tatil" uygulaması iddiası ilgili Edem, şunları söyledi:

⚫Bu modelin henüz Türkiye'de uygulanmadığını, yalnızca bilimsel araştırmalar ve pilot uygulamalar kapsamında incelendiğini belirtti.

