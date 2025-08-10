HAC ön kayıt takvimi 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar? e-Devlet kayıt ekranı...

Başvurular 11 Ağustos'ta Başlıyor, Son Gün 5 Eylül

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı hac ön kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos 2025 – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak ve bu tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.