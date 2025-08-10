HAC ön kayıt takvimi 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar? e-Devlet kayıt ekranı...
2026 yılı Hac ön kayıt takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi açıklamasıyla netlik kazandı. Hac ön kayıt başvuruları, belirlenen tarihler arasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek. Peki 2026 hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, başvuru süreci ve ücretler hakkında bilinmesi gerekenler neler? İşte e-Devlet üzerinden hac ön kayıt işlemlerine dair tüm detaylar.
