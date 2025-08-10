HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılır?
2026 yılı Hac ön kayıt takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi açıklamasıyla netlik kazandı. Hac ön kayıt başvuruları, belirlenen tarihler arasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek. Peki 2026 hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, başvuru süreci ve ücretler hakkında bilinmesi gerekenler neler? İşte e-Devlet üzerinden hac ön kayıt işlemlerine dair tüm detaylar.
