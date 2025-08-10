Viral Galeri Viral Liste HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılır?

HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılır?

2026 yılı Hac ön kayıt takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi açıklamasıyla netlik kazandı. Hac ön kayıt başvuruları, belirlenen tarihler arasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek. Peki 2026 hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, başvuru süreci ve ücretler hakkında bilinmesi gerekenler neler? İşte e-Devlet üzerinden hac ön kayıt işlemlerine dair tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 08:11
HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ekran ne zaman açılır? e-Devlet kayıt ekranı...

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Başkanlık, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu.

HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ekran ne zaman açılır? e-Devlet kayıt ekranı...

Başvurular 11 Ağustos'ta Başlıyor, Son Gün 5 Eylül

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı hac ön kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos 2025 – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak ve bu tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ekran ne zaman açılır? e-Devlet kayıt ekranı...

Hac Ön Kayıt Ücreti ve Kura Süreci

2026 yılında ilk kez hac başvurusu yapacak olan adaylardan 950 TL ön kayıt ücreti talep edilecek. Başvurusunu tamamlayanlar, kura çekilişi sürecine dahil edilerek kesin kayıt hakkı kazanma şansı elde edecek. Kura sonuçları sonrasında kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, hac organizasyonuna dahil olacaklar.

HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ekran ne zaman açılır? e-Devlet kayıt ekranı...

Son Günlere Kalmayın, Başvurunuzu Erken Yapın

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, hac ibadeti için başvurularını zamanında tamamlamayanların kura sürecinde yer alamayacağı uyarısında bulundu. Pinal, özellikle son güne bırakılan başvuruların yoğunluk nedeniyle aksayabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların başvurularını erken tamamlamalarının önemini vurguladı.

HAC ön kayıt ekranı ve ücreti 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ekran ne zaman açılır? e-Devlet kayıt ekranı...

Hac Ön Kayıtları Nasıl Yapılır?

Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak. Başvuru sırasında adaylar, iletişim bilgileri ve aile ilişkilerine dair bilgileri beyan edecek. Eş, anne-baba, kayınvalide-kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalık bağları bulunan kişilerin başvuruları arasında bağlantı kurulabilecek.

SON DAKİKA