Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?

KURA NEREDE VE NASIL ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da kura çekimini şeffaflık ilkesiyle, noter huzurunda gerçekleştirmesi bekleniyor. Kura çekimi genellikle Diyanet'in Ankara'daki merkez binasında veya konferans salonunda, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılıyor.

Sistem tamamen elektronik ortamda işliyor. Milyonlarca başvuru arasından kura ile seçilecek isimler bilgisayar ortamında, noter gözetiminde belirleniyor. Bu yöntem, sürecin hem adil hem de hızlı ilerlemesini sağlıyor.