Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
2026 yılı Hac kura çekilişi için geri sayım başladı. Kutsal topraklara gitme hayali kuran milyonlarca hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura takvimine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, '2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nerede açıklanacak?' sorularına yanıt ararken, Diyanet'in duyuracağı tarih büyük bir merak konusu haline geldi.
Giriş Tarihi: 21.10.2025 08:14