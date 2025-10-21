Viral Galeri Viral Liste Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?

2026 yılı Hac kura çekilişi için geri sayım başladı. Kutsal topraklara gitme hayali kuran milyonlarca hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura takvimine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, '2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nerede açıklanacak?' sorularına yanıt ararken, Diyanet'in duyuracağı tarih büyük bir merak konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 08:14
İslam'ın beş şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek için yıllardır sıra bekleyen yüz binlerce vatandaşın heyecanı dorukta. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen organizasyonda ön kayıt ve kayıt yenileme süreci geçtiğimiz ay tamamlandı. Şimdi ise kutsal yolculuğa çıkacak isimlerin belirleneceği o büyük gün için nefesler tutuldu.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milyonlarca hacı adayının umutla beklediği 2026 yılı Hac kura çekim takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, kuraların genellikle ekim sonu ile kasım ayının ilk haftaları arasında çekildiği biliniyor.

2025 yılı Hac kuralarının 31 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir tarihte çekiliş yapılması bekleniyor. Diyanet yetkilileri de önceki açıklamalarında, kura çekiminin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği yönünde genel bir bilgi paylaşmıştı.

KURA NEREDE VE NASIL ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da kura çekimini şeffaflık ilkesiyle, noter huzurunda gerçekleştirmesi bekleniyor. Kura çekimi genellikle Diyanet'in Ankara'daki merkez binasında veya konferans salonunda, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılıyor.

Sistem tamamen elektronik ortamda işliyor. Milyonlarca başvuru arasından kura ile seçilecek isimler bilgisayar ortamında, noter gözetiminde belirleniyor. Bu yöntem, sürecin hem adil hem de hızlı ilerlemesini sağlıyor.

CANLI YAYINLA TÜM TÜRKİYE İZLEYECEK

Her yıl büyük bir heyecana sahne olan kura çekimi, bu yıl da canlı olarak yayınlanacak. Diyanet TV ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekimini anlık olarak izlemek mümkün olacak.

Böylece kutsal yolculuğun kapılarını aralayacak isimler, noter denetiminde yapılan çekilişin ardından canlı yayında belli olacak. Sonuçlar aynı zamanda Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden de sorgulanabilecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hacı adaylarını bilgilendirme, kesin kayıt ve eğitim süreci bekliyor.

