HAC KURA 2026 ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ | HAC kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

2026 HAC KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her yıl büyük bir coşkuyla takip edilen hac kura çekimi, bu yıl da Diyanet TV ekranlarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.



İsim listesi henüz tam liste olarak paylaşılmadı. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. O zamana kadar sonucunu öğrenmek için bekleyen hacı adaylarımız aşağıdaki yayından takibini yapıp kontrol sağlayabilirler.