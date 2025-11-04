Viral Galeri Viral Liste HAC KURA 2026 ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ | HAC kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

2026 yılı hac kurası tamamlandı. Hac kura çekimi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.35'de başladı. Binlerce adayın umutla takip ettiği çekilişin ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler belli oldu. Şimdi ise hac kura sonuçlarının isim listesi olarak ne zaman ve hangi saatte açıklanacağı merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:11
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, adaylardan 1 milyon 615 bin 44'ü kayıt yenileme işlemini tamamladı, 184 bin 791 kişi ise ilk kez ön kayıt yaptırarak bu yılki kura listesine dahil oldu. Gözler şimdi, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmeye hak kazanan kişilerin yayımlanacağı isim listesine çevrildi.

HAC KURA ÇEKİMİ
HAC KURASI TAMAMLANDI!

5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.35'de başlayan 2026 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden de sorgulanabilecek. Böylece hac ibadeti için uzun süredir bekleyen adaylar, sonuçları kolaylıkla öğrenebilecek.

2026 HAC KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her yıl büyük bir coşkuyla takip edilen hac kura çekimi, bu yıl da Diyanet TV ekranlarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

İsim listesi henüz tam liste olarak paylaşılmadı. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. O zamana kadar sonucunu öğrenmek için bekleyen hacı adaylarımız aşağıdaki yayından takibini yapıp kontrol sağlayabilirler.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ARPAGUŞ'TAN "HAYIRLARA VESİLE OLSUN" MESAJI

Hac kurası öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Hac ibadetinin İslam'ın temel şartlarından biri olduğunu anımsatan Arpaguş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Peygamber Efendimiz, yüce dinimiz İslam'ın beş temel esasından birinin de hac ibadeti olduğunu haber vermiştir. Haccın nasıl eda edileceğini ise hac mevsiminde bizzat yaparak Müslümanlara öğretmiştir."

Arpaguş, haccın belli zaman ve mekanlarla sınırlı bir ibadet olduğunu belirterek, "Bu ibadet ancak muayyen vakitler içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli görevleri yerine getirmek suretiyle ifa edilebilmektedir. Haccın bu yönü, müminlere zaman ve mekan bilinci kazandırmaktadır. Müminin Allah'a kulluk yolculuğunda zamanın ve mekanın değerli bir imkan olduğunu hatırlatmaktadır." dedi.

