Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu'dan cinayet itirafı gelmişti

"TUĞYAN'IN AVUKATLIĞINI SÜRDÜRMEYECEĞİZ"

Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildiği sırada Gül Tut'un aile avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.

Avukatlardan Mert Erdoğan, Gül Tut'un vasiyeti gereği çocuklarına sahip çıkmak adına dosyada vekillik görevine başladıklarını söyledi.

Sürecin başında Gül Tut'un çocukları Tuğyan ve Tuğberk ile görüştüklerini, kendileri açısından dosyada bir şüphe bulunması durumunda vekillikten çekilecekleri yönünde anlaştıklarını belirten Mert Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada bugüne kadar mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Geçtiğimiz 3 gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeler alınmaya başladı. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına Tuğberk ve Tuğyan'dan aldığımız onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Bu Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz sadece rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki son aşama göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan Hanım yönünden başka bir meslektaşımız tarafından devam ettiriliyor. Bu, Gül Hanım'ın manevi mirasına duyduğumuz saygıdır."