Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu'dan cinayet itirafı gelmişti

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi çözüldü. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan'ın ters kelepçeli halinde adliyeye getirilme anlarını A Haber görüntüledi. Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan'ın yurtdışına kaçma planının perde arkası ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 08:05
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı usta sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü.

Yaşanan gelişmenin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini öne sürdü.

Ferdi Aydın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Tuğyan ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş ilk benden duyun" şeklinde iddiada bulundu.

GÜLLÜ DOSYASINDA CİNAYET İTİRAFI: KIZI İTTİ

Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktarırken Gül, "Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddettiğini söyledi." dedi.

"TUĞYAN'IN AVUKATLIĞINI SÜRDÜRMEYECEĞİZ"

Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildiği sırada Gül Tut'un aile avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.

Avukatlardan Mert Erdoğan, Gül Tut'un vasiyeti gereği çocuklarına sahip çıkmak adına dosyada vekillik görevine başladıklarını söyledi.

Sürecin başında Gül Tut'un çocukları Tuğyan ve Tuğberk ile görüştüklerini, kendileri açısından dosyada bir şüphe bulunması durumunda vekillikten çekilecekleri yönünde anlaştıklarını belirten Mert Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada bugüne kadar mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Geçtiğimiz 3 gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeler alınmaya başladı. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına Tuğberk ve Tuğyan'dan aldığımız onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Bu Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz sadece rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki son aşama göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan Hanım yönünden başka bir meslektaşımız tarafından devam ettiriliyor. Bu, Gül Hanım'ın manevi mirasına duyduğumuz saygıdır."

