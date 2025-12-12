Viral
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu'dan cinayet itirafı gelmişti
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi çözüldü. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan'ın ters kelepçeli halinde adliyeye getirilme anlarını A Haber görüntüledi. Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan'ın yurtdışına kaçma planının perde arkası ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 08:05