Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…

Gül Onat Kimdir?

24 Kasım 1953'te Ankara'da dünyaya gelen Gül Onat, Türk tiyatro ve televizyonunun köklü isimlerinden biri. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat olan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yapımı Sefer Seferde filmiyle yaşayan Onat, daha sonra sahnelerden ekranlara uzanan uzun soluklu bir kariyere imza attı. Onat'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 2003-2011 yılları arasında rol aldığı "Sihirli Annem" dizisi oldu. Burada canlandırdığı Perihan Teyze karakteri hem çocukların hem de yetişkinlerin hafızasında yer eden unutulmaz bir figür haline geldi