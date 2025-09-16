Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…

GÜL ONAT ROL ALDIĞI YAPIMLAR
1975 – Sefer Seferde (Sinema filmi)
1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Haşmet'in Eski Karısı) (Sinema filmi)
1993 – Şen Olasın Nuri Bey (TV dizisi)
1994 – Şehnaz Tango (Nilgün) (TV dizisi)
1998 – İkinci Bahar (Safiye) (TV dizisi)
1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Komşu Kadın Pakize) (TV dizisi)
1999 – Nilgün (Hacer) (Sinema filmi)
1999 – Nilgün (2) (Hacer) (TV dizisi)
2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Gülizar) (TV dizisi)
2000 – Hiç Yoktan Aşk (TV filmi)
2000 – Oyunbozan (Anne) (Sinema filmi)
2000 – Parça Pinçik (TV dizisi)
2000 – Çarli İş Başında (Cazgül) (TV dizisi)
2001 – Çifte Bela (Kezban) (TV dizisi)
2002 – Kibar Ana (Kibar Ana) (TV dizisi)
2002 – Zor Baba (TV dizisi)
2002 – İki Arada (Nadide) (TV dizisi)
2006 – Sevda Çiçeği (Meloş Anne) (TV dizisi)
2007 – Düş Yakamdan (TV dizisi)
2007 – Güzel Günler (TV dizisi)
2008 – Adanalı (Ballı Bacı) (TV dizisi)
2008-2009 – Gece Gündüz (Neriman Atakan) (TV dizisi)
2009 – Yalancısın Sen (Müjgan) (TV dizisi)
2003-2011 – Sihirli Annem (Perihan) (TV dizisi)
2010-2012 – Yer Gök Aşk (İkbal Ilgaz) (TV dizisi)
2010-2013 – Lale Devri (İkbal Ilgaz) (TV dizisi)
2014-2015 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Kıymet Yörükhan) (TV dizisi)
2015 – Köstebekgiller: Perili Orman (Kerime Badem) (Sinema filmi)
2016-2017 – Hangimiz Sevmedik (Adile Çam) (TV dizisi)
2017 – Klavye Delikanlıları (Semiha Topuz) (TV dizisi)
2023 – Üniversdeli (İnternet dizisi)
2025 – Sustalı Ceylan (Gülsima) (TV dizisi)
2025 – Sihirli Annem: Hepimiz Biriz (Perihan) (Sinema filmi)
Yakında – Fer (internet dizisi)