Viral Galeri Viral Liste Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…

Sanat dünyasında iz bırakan usta isim Gül Onat, uzun süredir gündemde olan gelişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Hayranlarının yakından takip ettiği süreç dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:50
Televizyon ve tiyatroya damga vuran önemli oyuncu Gül Onat, özel hayatı ve son dönemde yaşanan gelişmelerle adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı hem geçmişteki rolleri hem de son açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Peki, Gül Onat kimdir, nereli, hastalığı ne?

Gül Onat Kimdir?

24 Kasım 1953'te Ankara'da dünyaya gelen Gül Onat, Türk tiyatro ve televizyonunun köklü isimlerinden biri. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat olan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yapımı Sefer Seferde filmiyle yaşayan Onat, daha sonra sahnelerden ekranlara uzanan uzun soluklu bir kariyere imza attı. Onat'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 2003-2011 yılları arasında rol aldığı "Sihirli Annem" dizisi oldu. Burada canlandırdığı Perihan Teyze karakteri hem çocukların hem de yetişkinlerin hafızasında yer eden unutulmaz bir figür haline geldi

Gül Onat'ın Hastalığı Ne?

71 yaşındaki sanatçıya pankreas kanseri teşhisi konuldu. Hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve cerrahi müdahalelerden oluşan kapsamlı bir tedavi sürecine başlayan Onat, zaman zaman sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veriyor. Paylaşımlarında moral ve destek isteyen sanatçı, sanat camiası ve sevenlerinden yoğun ilgi görüyor.

GÜL ONAT ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1975 – Sefer Seferde (Sinema filmi)

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Haşmet'in Eski Karısı) (Sinema filmi)

1993 – Şen Olasın Nuri Bey (TV dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (Nilgün) (TV dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Safiye) (TV dizisi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Komşu Kadın Pakize) (TV dizisi)

1999 – Nilgün (Hacer) (Sinema filmi)

1999 – Nilgün (2) (Hacer) (TV dizisi)

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Gülizar) (TV dizisi)

2000 – Hiç Yoktan Aşk (TV filmi)

2000 – Oyunbozan (Anne) (Sinema filmi)

2000 – Parça Pinçik (TV dizisi)

2000 – Çarli İş Başında (Cazgül) (TV dizisi)

2001 – Çifte Bela (Kezban) (TV dizisi)

2002 – Kibar Ana (Kibar Ana) (TV dizisi)

2002 – Zor Baba (TV dizisi)

2002 – İki Arada (Nadide) (TV dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (Meloş Anne) (TV dizisi)

2007 – Düş Yakamdan (TV dizisi)

2007 – Güzel Günler (TV dizisi)

2008 – Adanalı (Ballı Bacı) (TV dizisi)

2008-2009 – Gece Gündüz (Neriman Atakan) (TV dizisi)

2009 – Yalancısın Sen (Müjgan) (TV dizisi)

2003-2011 – Sihirli Annem (Perihan) (TV dizisi)

2010-2012 – Yer Gök Aşk (İkbal Ilgaz) (TV dizisi)

2010-2013 – Lale Devri (İkbal Ilgaz) (TV dizisi)

2014-2015 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Kıymet Yörükhan) (TV dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perili Orman (Kerime Badem) (Sinema filmi)

2016-2017 – Hangimiz Sevmedik (Adile Çam) (TV dizisi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Semiha Topuz) (TV dizisi)

2023 – Üniversdeli (İnternet dizisi)

2025 – Sustalı Ceylan (Gülsima) (TV dizisi)

2025 – Sihirli Annem: Hepimiz Biriz (Perihan) (Sinema filmi)

Yakında – Fer (internet dizisi)

