GSB KYK yurt ücretleri belli oldu mu, ne kadar? KYK yurt 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip fiyatları 2025-2026
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde devlet yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, yurt ücretlerini merak ediyor. Peki 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:31