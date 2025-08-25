GSB KYK yurt ücretleri belli oldu mu, ne kadar? KYK yurt 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip fiyatları 2025-2026

KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar?

Devlet yurtlarının aylık ücretleri her yıl güncelleniyor. 2025-2026 dönemi için en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlendi. Yurtların konum ve tipine göre ücretler 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Özel statüde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.

1. Tip: 517,50 TL

2. Tip: 607,50 TL

3. Tip: 607,50 TL