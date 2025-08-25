Viral Galeri Viral Liste GSB KYK yurt ücretleri belli oldu mu, ne kadar? KYK yurt 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip fiyatları 2025-2026

GSB KYK yurt ücretleri belli oldu mu, ne kadar? KYK yurt 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip fiyatları 2025-2026

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde devlet yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, yurt ücretlerini merak ediyor. Peki 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:31
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde barınma konusu ön plana çıktı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca tamamlayabilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar?

Devlet yurtlarının aylık ücretleri her yıl güncelleniyor. 2025-2026 dönemi için en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlendi. Yurtların konum ve tipine göre ücretler 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Özel statüde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.

1. Tip: 517,50 TL

2. Tip: 607,50 TL

3. Tip: 607,50 TL

4. Tip: 720 TL

5. Tip: 765 TL

6. Tip: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

Yeni dönem ücretleri ise önümüzdeki günlerde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

Kimler KYK Yurtlarında Ücretsiz Kalabilir?

Bazı öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahip. Bunlar arasında:

Şehit eşi ve çocukları

Şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri

Gaziler ve gazi çocukları

Anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını doldurmamış öğrenciler

Çocukluğunu devlet koruması altında geçirenler

Aile Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler

Bu öğrenciler, devlet yurtlarından herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek.

