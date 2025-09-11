Viral Galeri Viral Liste GSB KYK yedek listesi ne demek? Yurt yedek sırası kaça kadar gelir, KYK yedek yerleştirmeler ne zaman açıklanır?

KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül itibarıyla açıklandı. GSB tarafından duyurulan yurt sonuçlarının ardından yedek sırasına dair sorular gündemde yer aldı. Asil listede yurda yerleşemeyen öğrenciler, KYK yedek listesini araştırmaya başladı. Peki KYK yedek sırası ne anlama geliyor, hangi tarihlerde açıklanıyor? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 11:14
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yedek sırasına çevrildi. KYK yurt sonuçlarında asil listede yer bulamayan öğrenciler için yedek süreç başlıyor. Peki KYK yedek sıra ne demek? Yurt yedek sırası kaça kadar gelir? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman açıklanır? İşte merak edilen detaylar…

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 11 Eylül 2025 itibarıyla KYK yurt sonuçları ilan edildi. Sonuçlara e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişim sağlanabiliyor. Asıl listede yer almayan öğrenciler ise gözünü yedek sırasına çevirdi.

KYK Yedek Sıra Ne Anlama Geliyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt sonuçlarının ardından ilk yerleştirme döneminde yurda giremeyen öğrenciler için yedek liste devreye giriyor. KYK yedek sıra, asil listede yer alamayan adayların sıralama durumunu gösteriyor.

Asıl adayların kayıt yaptırmamasıyla boş kalan kontenjanlar, yedek listede yer alan öğrencilere sırayla açılıyor. Bu süreç, yurdun kapasitesine ve boşalan kontenjan sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Öğrenciler, bu süreçte kendi yedek sıra numaralarını takip ederek yerleşip yerleşemeyeceklerini öğrenebiliyor.

Yedek Yerleştirmeler Ne Zaman Açıklanır?

Yedek sırasındaki öğrencilerin yerleştirme işlemleri belirlenen günlerde kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak sürecin ne kadar süreceğine dair kesin bir tarih bulunmuyor. Yerleştirmeler, yurt kontenjanında boşluk oluşmasına bağlı olarak güncelleniyor ve birkaç gün ya da haftalar içinde sonuçlanabiliyor.

