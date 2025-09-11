GSB KYK yedek listesi ne demek? Yurt yedek sırası kaça kadar gelir, KYK yedek yerleştirmeler ne zaman açıklanır?

Yedek Yerleştirmeler Ne Zaman Açıklanır?

Yedek sırasındaki öğrencilerin yerleştirme işlemleri belirlenen günlerde kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak sürecin ne kadar süreceğine dair kesin bir tarih bulunmuyor. Yerleştirmeler, yurt kontenjanında boşluk oluşmasına bağlı olarak güncelleniyor ve birkaç gün ya da haftalar içinde sonuçlanabiliyor.