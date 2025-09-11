GSB KYK yedek listesi ne demek? Yurt yedek sırası kaça kadar gelir, KYK yedek yerleştirmeler ne zaman açıklanır?
KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül itibarıyla açıklandı. GSB tarafından duyurulan yurt sonuçlarının ardından yedek sırasına dair sorular gündemde yer aldı. Asil listede yurda yerleşemeyen öğrenciler, KYK yedek listesini araştırmaya başladı. Peki KYK yedek sırası ne anlama geliyor, hangi tarihlerde açıklanıyor? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 11:14