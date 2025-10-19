Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Green Card başvuruları her yıl genellikle Ekim ile Kasım ayları arasında alınır. Başvuru işlemleri, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılabilir. 2026 dönemi için kesin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı, ancak önceki yıllara benzer şekilde ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra kendilerine verilen onay numarasını saklamalıdır. Bu numara, çekiliş sonuçlarının açıklanacağı Mayıs ayında sonuç sayfasına erişim için gereklidir. Sonuçlar yalnızca dvprogram.state.gov/ESC/

adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü" ekranından öğrenilebilir.