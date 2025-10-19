Viral Galeri Viral Liste Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?

ABD'de her yıl milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Green Card başvuruları yeniden gündemde. 'Çeşitlilik Vizesi' olarak da bilinen bu program, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum hakkı elde etmek isteyen adaylara büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru takviminin yaklaşmasıyla birlikte, 'Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?' soruları da araştırılmaya başlandı. İşte 2026 Green Card sürecine dair merak edilen ayrıntılar...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak, çalışmak ve kalıcı oturum hakkı elde etmek isteyen milyonlarca kişi için Green Card dönemi yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Çeşitlilik Vizesi" olarak bilinen Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. ABD'ye göçmen gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı program, binlerce kişiye yeni bir yaşamın kapılarını aralıyor.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card ya da diğer adıyla "Çeşitlilik Göçmenlik Vizesi", Amerikan Kongresi tarafından düzenlenen ve her yıl 55 bin kişiye kalıcı oturum izni kazandıran bir göçmenlik programıdır. Bu sistem, ABD'ye az sayıda göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle fırsat tanır. Çekilişi kazanan adayların, vizeyi alabilmek için belirli eğitim veya iş deneyimi şartlarını sağlaması ve resmi prosedürleri eksiksiz yerine getirmesi gerekir.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Green Card başvuruları her yıl genellikle Ekim ile Kasım ayları arasında alınır. Başvuru işlemleri, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılabilir. 2026 dönemi için kesin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı, ancak önceki yıllara benzer şekilde ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra kendilerine verilen onay numarasını saklamalıdır. Bu numara, çekiliş sonuçlarının açıklanacağı Mayıs ayında sonuç sayfasına erişim için gereklidir. Sonuçlar yalnızca dvprogram.state.gov/ESC/
adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü" ekranından öğrenilebilir.

Sonuçlar ve Mülakat Süreci

Green Card çekiliş sonuçları genellikle Mayıs ayının ilk haftasında duyurulur. Çekilişi kazanan adaylar, sisteme giriş yaparak seçilip seçilmediklerini öğrenebilir. Seçilen kişiler, sonraki aşamalarda Kentucky Konsolosluk Merkezi (KCC) tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Mülakat öncesinde adayların gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlaması, ayrıca ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı bir hekimden vize görüşmesinden en az 15 gün önce sağlık muayenesi randevusu alması gerekir. Çoğu idari işlem, vize görüşmesinin ardından yaklaşık 60 gün içinde tamamlanır.

Green Card Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

ABD hükümeti, Green Card başvurularının yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerektiğini özellikle vurguluyor. Başvurularda aracılara ya da ücret talep eden üçüncü şahıslara güvenilmemesi, dolandırıcılık riskine karşı en önemli önlem olarak gösteriliyor. Ayrıca başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru ve güncel olması, olası diskalifiye durumlarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

