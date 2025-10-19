Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
ABD'de her yıl milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Green Card başvuruları yeniden gündemde. 'Çeşitlilik Vizesi' olarak da bilinen bu program, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum hakkı elde etmek isteyen adaylara büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru takviminin yaklaşmasıyla birlikte, 'Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?' soruları da araştırılmaya başlandı. İşte 2026 Green Card sürecine dair merak edilen ayrıntılar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:50