Viral Galeri Viral Liste Green CARD başvuru tarihleri | Green Card (DV Lottery) başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Green CARD başvuru tarihleri | Green Card (DV Lottery) başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

ABD'de yaşamak ve çalışma hakkı kazanmak isteyenler için her yıl merakla beklenen Green Card başvuruları, 2025 için de yoğun ilgi görüyor. Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çekilişe, Türkiye'den de yüzbinlerce kişi katılmayı planlıyor. Peki 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru tarihleri hangi aralıkta olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:35
Green CARD başvuru tarihleri | Green Card DV Lottery başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi için her yıl düzenlenen Green Card çekilişi, 2025 dönemi için heyecan yaratıyor. Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) kapsamında yapılan başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor ve tamamen ücretsiz.

Green CARD başvuru tarihleri | Green Card DV Lottery başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Green Card başvuru süreci genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. 2025 dönemi için de başvuruların Ekim 2025'te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Green CARD başvuru tarihleri | Green Card DV Lottery başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Kesin tarihler ise her yıl olduğu gibi Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.

Başvurular yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılabiliyor; herhangi bir aracı kurum veya ücret talep eden platformlara itibar edilmemesi gerekiyor.

Green CARD başvuru tarihleri | Green Card DV Lottery başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

DV Lottery'e başvurular tamamen ücretsiz ve online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şunlar:

-Resmi başvuru sitesine giriş yapmak.

-Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak.

-Başvuruyu tamamladıktan sonra doğrulama numarasını almak.

Başvuru formunda hatalı veya eksik bilgi girilmesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılabiliyor, bu nedenle dikkat büyük önem taşıyor.

Green CARD başvuru tarihleri | Green Card DV Lottery başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2025 dönemi için yapılacak başvuruların sonuçları, bir sonraki yıl Mayıs 2026'da duyurulacak. Sonuçlara yalnızca dvprogram.state.gov üzerinden erişilebilecek. Kazanan adaylar, başvuru sırasında aldıkları doğrulama numarasıyla sonuçları sorgulayabiliyor.

SON DAKİKA