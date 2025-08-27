Green CARD başvuru tarihleri | Green Card (DV Lottery) başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Kesin tarihler ise her yıl olduğu gibi Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.

Başvurular yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılabiliyor; herhangi bir aracı kurum veya ücret talep eden platformlara itibar edilmemesi gerekiyor.