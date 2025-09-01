Gözleri KaraDeniz ne zaman, konusu nedir? Gözleri KaraDeniz’in başrolleri karakterlerini anlattı! İşte ilk bölüm fragmanı
Karadeniz'in hırçın dalgaları kadar sert sırların gölgesinde, imkansız gibi görünen bir aşk filizleniyor. ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tutkulu bir aşka hayat veren Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız projenin merak edilenlerini anlattılar. Peki Gözleri KaraDeniz ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ilk bölüm tanıtım fragmanı ve merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:07