Gözleri KaraDeniz ne zaman, konusu nedir? Gözleri KaraDeniz’in başrolleri karakterlerini anlattı! İşte ilk bölüm fragmanı

Karadeniz'in hırçın dalgaları kadar sert sırların gölgesinde, imkansız gibi görünen bir aşk filizleniyor. ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tutkulu bir aşka hayat veren Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız projenin merak edilenlerini anlattılar. Peki Gözleri KaraDeniz ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ilk bölüm tanıtım fragmanı ve merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:07
Hikayede, yıllardır saklanan aile sırları, Karadeniz'in sert doğası ve imkansız gibi görünen bir aşk iç içe işleniyor. Dram, gerilim ve romantizmi bir araya getiren Gözleri Karadeniz, oyuncuların performansı ve güçlü senaryosuyla sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

Gözleri KaraDeniz Ne Zaman?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gözleri Karadeniz, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. İlk bölümü 2 Eylül 2025 Salı akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek yapım, aşk, aile bağları ve sırların kesiştiği dramatik bir yolculuk sunuyor.

Gözleri KaraDeniz'de Başlayan Hikaye

Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı demiştin. Hatırlasana…

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gözleri Karadeniz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında yer alıyor. 03 Medya imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu kaleme alırken, projeye Ali Can Yaraş senaryo danışmanı olarak katkı sağlıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

