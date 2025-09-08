Viral Galeri Viral Liste Google'da sorun mu var, çöktü mü? 8 Eylül Google Maps ve arama motoru erişim problemi nedir, ne zaman düzelir?

8 Eylül 2025 itibarıyla dünya genelinde Google hizmetlerinde ciddi erişim problemleri yaşandı. Gmail ve YouTube başta olmak üzere pek çok platform kullanıcıları, hizmetlere giriş yapamadıklarını veya işlemleri sırasında kesintilerle karşılaştıklarını bildirdi. Kullanıcılar sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme taşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2025 06:55
Dün gece geç saatlerde başlayan kesinti, sabaha kadar devam etti. Kullanıcılar, Google'ın internet sitesi, arama motoru ve Haritalar (Maps) servislerine erişimde sorun yaşadı. Kesinti raporları, gece yarısına doğru hızla artarak yaklaşık 00:30 civarında zirveye ulaştı.

Google’da sorun mu var, çöktü mü? 8 Eylül Google Maps ve arama motoru erişim problemi nedir, ne zaman düzelir?

HANGİ SERVİSLER ETKİLENDİ?

Kesinti raporlarına göre sorunlar şu şekilde dağıldı:

%74: Google ana internet sitesi erişim sorunları

%23: Arama motoru fonksiyonlarında aksaklık

%3: Haritalar (Maps) hizmetinde problemler

Bu veriler, kesintinin başta Google'ın ana sitesi ve arama motoru üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bazı kullanıcılar, sabahın erken saatlerine kadar düşük seviyede de olsa sorun yaşamaya devam etti.

KESİNTİNİN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Google, yaşanan kesintiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak raporlardaki ani artış ve aksaklıkların ana hizmetlerde yoğunlaşması, teknik bir sorun veya sunucu kaynaklı bir problem yaşandığını işaret ediyor. Uzmanlar, benzer durumların zaman zaman global ölçekli sunucu veya altyapı arızalarından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

