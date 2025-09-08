Google'da sorun mu var, çöktü mü? 8 Eylül Google Maps ve arama motoru erişim problemi nedir, ne zaman düzelir?
8 Eylül 2025 itibarıyla dünya genelinde Google hizmetlerinde ciddi erişim problemleri yaşandı. Gmail ve YouTube başta olmak üzere pek çok platform kullanıcıları, hizmetlere giriş yapamadıklarını veya işlemleri sırasında kesintilerle karşılaştıklarını bildirdi. Kullanıcılar sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme taşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2025 06:55