Google’da sorun mu var, çöktü mü? 8 Eylül Google Maps ve arama motoru erişim problemi nedir, ne zaman düzelir?

KESİNTİNİN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Google, yaşanan kesintiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak raporlardaki ani artış ve aksaklıkların ana hizmetlerde yoğunlaşması, teknik bir sorun veya sunucu kaynaklı bir problem yaşandığını işaret ediyor. Uzmanlar, benzer durumların zaman zaman global ölçekli sunucu veya altyapı arızalarından kaynaklanabileceğini belirtiyor.