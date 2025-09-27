Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
Google, bu yıl 27. yaşını geçmişine selam duran özel bir Doodle ile kutladı. Tasarımda, şirketin 1998 yılında kullandığı ilk logo yer aldı. Bu nostaljik logo, internetin ilk yıllarını hatırlatırken, Google'ın hikayesi de merak konusu oldu. Peki Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 11:10