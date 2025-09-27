Viral Galeri Viral Liste Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…

Google, bu yıl 27. yaşını geçmişine selam duran özel bir Doodle ile kutladı. Tasarımda, şirketin 1998 yılında kullandığı ilk logo yer aldı. Bu nostaljik logo, internetin ilk yıllarını hatırlatırken, Google'ın hikayesi de merak konusu oldu. Peki Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi...

Giriş Tarihi: 27.09.2025 11:10
Dünyanın en büyük arama motoru olan Google 27. yaşını kutluyor. Her ne kadar Google 4 Eylül 1998'de resmi olarak kurulmuş olsa da şirket, 2000'lerin ortalarından bu yana doğum gününü 27 Eylül'de kutluyor. Peki Google aslında ne demek, ilk adı neydi, kim tarafından kuruldu? Google'ın bugünkü sahibi kim? İşte merak edilen detaylar…

Google'ı Kim Kurdu?

Google'ın hikayesi, Stanford Üniversitesi'nde tanışan iki doktora öğrencisi Larry Page ve Sergey Brin ile başladı. Başlangıçta bir araştırma projesi olan bu girişim, kısa sürede çevrimiçi bilgiye erişimde devrim yarattı.

Google'ın İlk Adı Neydi?

1995 yılında başlayan ortaklık, 1996'da "Backrub" isimli bir arama motoru projesine dönüştü. Kısa süre sonra bu ismi bırakan ikili, matematikte "1" rakamının ardından gelen 100 sıfırı ifade eden "Googol" kelimesinden türetilen "Google" adını seçti. Amaçları, dünyadaki bilgileri düzenlemek ve herkes için erişilebilir kılmaktı.

Bugün Google'ın Sahibi Kim?

Bugün Google, 2015'te kurulan Alphabet Inc. çatısı altında faaliyet gösteriyor. Alphabet; Google Arama, Gmail, YouTube ve Haritalar gibi ana hizmetlerin yanı sıra, Waymo (otonom araçlar), Verily (sağlık bilimleri) ve X (uzay projeleri) gibi girişimleri de yönetiyor. Şirketin operasyonlarını ise hem Google hem de Alphabet'in CEO'su olan Sundar Pichai yürütüyor. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin ise sahip oldukları özel hisselerle hala önemli söz sahibi.

Google'ın Garajdan Başlayan Başarı Hikayesi

Google tarafından yayımlanan makaleye göre, Google'ın doğuşu bir garajda gerçekleşti. Sun Microsystems'in kurucu ortağı Andy Bechtolsheim'in 1998'de verdiği 100 bin dolarlık ilk yatırım, Google Inc.'in resmi olarak hayata geçmesini sağladı. İlk ofisleri, YouTube'un ileride CEO'su olacak Susan Wojcicki'nin garajıydı.

