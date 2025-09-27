Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google’ın garajdan başlayan başarı hikayesi…

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google 27. yaşını kutluyor. Her ne kadar Google 4 Eylül 1998'de resmi olarak kurulmuş olsa da şirket, 2000'lerin ortalarından bu yana doğum gününü 27 Eylül'de kutluyor. Peki Google aslında ne demek, ilk adı neydi, kim tarafından kuruldu? Google'ın bugünkü sahibi kim? İşte merak edilen detaylar…