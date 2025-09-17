Global Firepower 2025 listesi: Orta Doğu’nun en güçlü ve savaşa hazır orduları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

GLOBAL FİREPOWER RAPORU NEYİ ÖLÇÜYOR?

Orta Doğu son yıllarda jeopolitik krizler, savaşlar ve güvenlik tehditleriyle dünya gündeminin merkezinde. Filistin-İsrail gerilimi, Suriye iç savaşı ve bölgedeki enerji politikaları askeri güç dengelerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Global Firepower (GFP) tarafından hazırlanan 2025 raporu, bölgenin en güçlü ordularını ortaya koydu.