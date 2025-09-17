Viral Galeri Viral Liste Global Firepower 2025 listesi: Orta Doğu’nun en güçlü ve savaşa hazır orduları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Global Firepower 2025 listesi açıklandı! Orta Doğu'nun en güçlü ordusu belli oldu. Küresel araştırma kuruluşu tarafından yayınlanan son rapor, hangi ülkenin zirvede olduğunu gözler önüne serdi. Peki listenin zirvesinde hangi ülke yer aldı, Türkiye kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:28
Global Firepower (GFP) 2025 verilerine göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu. Açıklanan listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti! Peki Türk Silahlı Kuvvetleri hangi kriterlerle öne çıktı? İşte detaylı liste ve askeri güç dengeleri…

GLOBAL FİREPOWER RAPORU NEYİ ÖLÇÜYOR?

Orta Doğu son yıllarda jeopolitik krizler, savaşlar ve güvenlik tehditleriyle dünya gündeminin merkezinde. Filistin-İsrail gerilimi, Suriye iç savaşı ve bölgedeki enerji politikaları askeri güç dengelerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Global Firepower (GFP) tarafından hazırlanan 2025 raporu, bölgenin en güçlü ordularını ortaya koydu.

GFP'nin her yıl yayınladığı rapor, ülkelerin askeri kapasitelerini belirlemek için 60'tan fazla faktörü değerlendiriyor. Bu faktörler arasında şunlar yer alıyor:

  • Personel sayısı
  • Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin envanteri
  • Savunma bütçesi
  • Coğrafi konum ve lojistik kapasite
  • Teknolojik üstünlük
  • Doğal kaynaklar
TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin listenin en tepesinde yer almasında NATO içindeki stratejik konumu, modernize edilen hava kuvvetleri, savunma sanayiinde yerli üretim (Bayraktar TB2, Akıncı, Altay tankı, MİLGEM gemileri), tecrübeli personel kadrosu öne çıkıyor. Türkiye, bölgedeki askeri caydırıcılığını artırarak hem kara hem hava gücünde kritik bir üstünlük sağlamış durumda.

TÜRKİYE ASKERİ VE SAVUNMA GÜCÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında yerini korumaya devam ediyor. Global Firepower (GFP) 2025 verilerine göre, küresel çapta değerlendirilen 145 ülke içerisinde Türkiye, 9. sırada yer alıyor. GFP'nin askeri güç endeksi olan PwrIndx puanı 0,1902 olarak açıklandı.

