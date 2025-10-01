Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA EK KOLAYLIK

Yeni düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri ise geri ödeme kolaylığı oldu. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftler için her çocuk başına 12 ay ödeme ertelemesi yapılacak. Böylece aileler ekonomik yüklerini daha rahat planlayabilecek.

