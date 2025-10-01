Viral Galeri Viral Liste Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?

Yuva kuracak gençleri sevindirecek haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Aile ve Gençlik Fonu'nun güncellenen kredi desteğiyle birlikte başvurular resmen başladı. Peki evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? Kredi için başvuru şartları neler? İşte yaş gruplarına göre yeni kredi tutarları ve sağlanan avantajlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:06
Türkiye genelinde binlerce gencin merakla beklediği Aile ve Gençlik Fonu kredilerinde yeni dönem başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla güncellenen kredi desteklerinin devreye alındığını ve başvuruların bugünden itibaren alınmaya başlandığını açıkladı.

EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada fon kapsamında genç çiftlere sağlanacak kredi desteğinin artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle, 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL kredi verilecek. 26-29 yaş arası çiftler için ise kredi tutarı 200 bin TL olacak.

GELİR ŞARTI YÜKSELTİLDİ

Fonun daha fazla gence ulaşabilmesi için gelir şartında da değişikliğe gidildi. Buna göre, başvuru için aranan gelir limiti asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildi. Bu sayede daha fazla genç çift destekten yararlanabilecek.

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA EK KOLAYLIK

Yeni düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri ise geri ödeme kolaylığı oldu. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftler için her çocuk başına 12 ay ödeme ertelemesi yapılacak. Böylece aileler ekonomik yüklerini daha rahat planlayabilecek.

Bakan Göktaş yazılı açıklamasında, "Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı .

