Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara Bilir'e akrabası sahip çıkacak

"HAYIRLI BİR EVLAT OLMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden ve hastanede tedavi altında bulunan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in durumu hakkında konuşan Memoğlu, "Ben görüştüm, sadece kolu kırık ve vücudunda ufak tefek çizikler var. Mevla onu bize bağışladı. Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız.