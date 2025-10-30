Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara Bilir'e akrabası sahip çıkacak
Türkiye, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada hayatını kaybeden 'Bilir' ailesine ağladı. Enkazda aynı aileden 4 yakının kaybeden Nurettin Memoğlu, hastanede tedavi altında olan 18 yaşındaki Dilara Bilir'e sahip çıkacaklarını belirterek, 'Mevla onu bize bağışladı. Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 22:25